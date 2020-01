La pré-inscription de Dragon Quest of the Stars s’ouvre pour le lancement en février

En septembre dernier, nous avons signalé le fait passionnant que Dragon Quest of the Stars, une aventure mobile Dragon Quest de Square Enix, se dirige vers l’ouest. Il avait une version bêta fermée sur Android en novembre dernier, et maintenant le jeu se prépare pour une sortie officielle (principalement) mondiale sur Android et iOS le 25 février. Le jeu sera disponible en anglais, chinois (traditionnel), espagnol, allemand, et français, et vous pouvez vous pré-inscrire au jeu sur Google Play et l’Apple Store dès aujourd’hui! C’est un titre gratuit avec des achats intégrés.

Square Enix promet que «plus le nombre de préinscriptions est élevé, plus les récompenses de préinscription seront importantes!» Alors, appelez tous vos amis et faites un discours agressif. Les amis vous seront utiles de toute façon, car Dragon Quest of the Stars propose un mode multijoueur pour plus de quatre joueurs. Il s’agit toujours d’un JRPG au tour par tour malgré son multijoueur, un peu comme Dragon Quest IX sur Nintendo DS avant lui, et vous pouvez également personnaliser l’apparence de votre personnage.

Dragon Quest of the Stars est prévisible au Japon, où il a atteint un million de téléchargements lors de son premier jour de sortie en 2015. L’arrivée du jeu dans l’ouest a été longue à venir, mais mieux vaut tard que jamais, non?

Quoi qu’il en soit, juste pour le plaisir, je partage à nouveau la bande-annonce de Dragon Quest of the Stars, car elle est sacrément épique pour une durée de 30 secondes.

Allez-vous essayer ce jeu le 25 février?

