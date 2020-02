La pré-inscription de Mega Man X DiVE est maintenant disponible

Bien que beaucoup d’entre nous veuillent un Mega Man X 9 de plus, Capcom est sur le point de nous donner Mega Man X DiVE, un jeu mobile qui essaie d’incarner la nostalgie que nous avons pour la série de jeux classiques. Dans moins d’un mois, ce titre arrivera sur les appareils iOS et Android, et vous pouvez déjà vous pré-inscrire ici.

La pré-inscription de Mega Man X DiVE est ouverte à toutes les régions, bien qu’il existe maintenant une liste stricte des zones où vous pouvez jouer: Taiwan, Hong Kong, Macao, Singapour, Malaisie, Philippines, Indonésie, Thaïlande et Cambodge. Si vous vous préinscrivez, vous obtiendrez le personnage jouable d’Alia.

De la même forme, à mesure que plus de personnes s’inscriront, des récompenses plus nombreuses et meilleures seront disponibles dès que Mega Man X DiVE sera disponible sur les appareils Android et iOS le 4 mars. Enfin, vous pouvez inviter vos amis à vous inscrire et vous pouvez participer à un concours et obtenir plusieurs prix intéressants.

En parlant de Mega Man, Mega Man 11 a dépassé le million d’unités vendues. De même, il y a la possibilité de voir un nouveau Mega Man Battle Network.

Via: Capcom

