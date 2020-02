La pré-inscription Mega Man X DiVE commence pour certaines régions avec des récompenses

Mega Man X DiVE, le jeu mobile Mega Man X de Capcom Taiwan sorti de nulle part l’année dernière, a commencé la pré-inscription dans les régions asiatiques. Les joueurs résidant à Taïwan, à Hong Kong, à Macao, à Singapour, en Malaisie, aux Philippines, en Indonésie, en Thaïlande et au Cambodge peuvent tous pré-télécharger le jeu sur Google Play ou l’Apple Store. Cela vous donnera une récompense – Alia! Plus de récompenses dans le jeu sont promises pour l’avenir pour ceux qui pré-téléchargent, y compris “Element Metal” et un pistolet Gatling.

D’autres régions du monde ouvriront «bientôt» pour la pré-inscription.

Plus de récompenses pour la préinscription à Mega Man X DiVE

Ceux qui utilisent l’option «Inviter des amis» peuvent partager un lien Facebook personnel pour inviter d’autres personnes au jeu, et une fois que vous avez fait cela, vous êtes inscrit à un concours pour gagner un ASUS ROG Phone II, des AirPods Pro ou le autographe de l’artiste Mega Man Keisuke Mizuno! Pas mal, Capcom Taiwan. Pas mal du tout.

En plus de tous ces nouveaux détails, Capcom Taiwan a également taquiné “Black Zero” (ci-dessus) pour Mega Man X DiVE, alias Zero avec une armure noire. Black Zero viendra uniquement avec la compétence Rakuhouha, de Mega Man X4. Et si Alia et Black Zero ne suffisent pas, il y a aussi une nouvelle bande-annonce courte, juste pour donner un autre aperçu de ce que le jeu a en magasin.

L’année dernière, j’ai eu l’occasion de participer à la bêta fermée de Mega Man X DiVE et j’étais assez satisfait des morceaux que j’ai pu essayer. J’espère que le titre mobile ne s’est amélioré que depuis. Mais en attendant, consultez le site Web officiel du jeu.

