La précharge de Final Fantasy VII Remake arrive quelques jours

Square Enix fait avancer le jeu en raison de la possibilité de téléchargements lents.

Les futurs joueurs de Final Fantasy VII Remake éprouvent une montagne russe d’émotions de nos jours. La menace d’une pénurie de copies due à la crise des coronavirus inquiétait le secteur avantla possibilité que nous recevions le jeu en retard.

Square Enix a pensé aux limitations de téléchargementSquare Enixa remédié à cette situation en envoyant des copies physiques à l’avance à des régions comme l’Europe et l’Australie, donc les joueurs recevront leur commande soi-disant avant10 avril, Date de sortie de FFVII Remake. Mais qu’en est-il plus que100 Go de téléchargement? Les limitations que certaines entreprises ont imposées pour préserver la fluidité de la bande passante pourraient affecter le téléchargement de Final Fantasy VII Remake, ce à quoi Square Enix a également pensé.

À l’origine, la précharge du jeu allait commencer le 8 avril, seulement 5 jours avant sa sortie, mais cette foisIl court jusqu’au 3 avril. Cela a été signalé par certains utilisateurs via Reddit, en particulier hashtagtylerh, dont l’image est collectée par le portail Siliconera.

La précharge de FFVII Remake est avancée de 5 joursFinal Fantasy VII Remake arrive, quelque chose pour lequel ses dirigeants ont supplié la communauténe pas partager les spoilers. Souvenons-nous de l’importance de conserver toutes les surprises que Square Enix nous a laissées dans son travail comme incitation principale, ce qui le distinguera du titre original de 1997.

Le jeu se présentera sous forme d’épisodes ou de parties, mais sa taille sera comparable à celle d’un jeu complet, donc je sais qu’il y a de la place pourun bon nombre de surprises. Si vous voulez connaître nos premiers sentiments après avoir joué l’une des versions les plus attendues de l’année, visitez notre aperçu de Final Fantasy VII Remake.

.