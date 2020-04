La Premier League devient virtuelle au milieu du verrouillage COVID-19 avec un tournoi de la FIFA d’une semaine

Par Emily Gera,

Lundi 20 avril 2020 19:58 GMT

La Premier League anglaise est peut-être sur une pause indéfinie, mais elle reviendra dans un format virtuel avec un tournoi d’une semaine dans EA 20 FIFA 20.

Le premier ePremier League Invitational verra des joueurs de 20 clubs de Premier League, ainsi que des fans de célébrités, s’affronter tout au long de la semaine – du 21 avril au 25 avril. En outre, tous les prix du tournoi seront reversés à la Service de santé national.

Les matchs seront diffusés via NBCSports.com, le site officiel de la Premier League et les canaux sociaux, ainsi que les pages Twitch et YouTube de Sky Sports. Les demi-finales et les finales seront ensuite diffusées sur NBCSN aux États-Unis et sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League au Royaume-Uni.

Vous pouvez trouver le programme complet du tirage sur invitation ePL ci-dessous:

Tour 1

21 avril (à partir de midi BST)

1A John McGinn (AVL) contre Neal Maupay (BHA)

1B Josh Franceschi (ARS) contre Nathaniel Chalobah (WAT)

1C Dwight McNeil (BUR) contre Ryan Fredericks (WHU)

1D Philip Billing (BOU) contre Angus Gunn (SOU)

16 derniers

22 avril (à partir de midi BST)

2A Raheem Sterling (MCI) contre Wilfried Zaha (CRY)

2B Tom Grennan (MUN) contre Trent Alexander-Arnold (LIV)

2C Reece James (CHE) contre Andre Gomes (EVE)

2D Moussa Sissoko (TOT) contre Christian Atsu (NOUVEAU)

23 avril (à partir de midi BST)

2E Diogo Jota (WOL) contre James Justin (LEI)

2F Todd Cantwell (NOR) contre Lys Mousset (SHU)

2G Gagnant 1A contre Gagnant 1D

2H Gagnant 1B contre Gagnant 1C

Quarts de finale

24 avril (à partir de midi BST)

QF1 Gagnant 2B contre Gagnant 2D

QF2 Gagnant 2C contre Gagnant 2A

QF3 Winner 2E contre Winner 2F

QF4 Gagnant 2G contre Gagnant 2H

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

Demi-finales / Finale

25 avril (à partir de 15h00 BST)

SF1 Winner QF1 v Winner QF2

SF2 Winner QF3 v Winner QF4

Final Gagnant SF1 v Gagnant SF2

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.