La première bande-annonce de gameplay de Rogue Company montre le jeu de tir d’équipe multiplateforme

Découvrez cette première bande-annonce de gameplay pour le jeu de tir d’équipe multiplateforme Rogue Company.

Hi-Rez a publié une bande-annonce de gameplay pour Rogue Company, l’hybride de tir / mêlée en classe 5v5 à la troisième personne annoncé en septembre.

Le développement du jeu est dirigé par le concepteur de jeu en chef et ancien champion du monde Halo, Scott Lussier. Il s’agit du premier jeu de First Watch Games, un groupe de développeurs de Hi-Rez Studios et de vétérans de l’industrie.

Si vous entendez parler du jeu, voici le texte de présentation:

En acceptant des contrats de plusieurs millions de dollars avec des gouvernements et des intérêts spéciaux, Rogue Company est une force de vigilance qui va là où les gouvernements ne peuvent pas arrêter les menaces crédibles et imminentes. S’appuyant sur l’opinion publique et le soutien populaire, de nombreux Rogues embrassent leur nouvelle célébrité. Élite, sexy et payante, Rogue Company opère entre les lignes et en fuite.

En tant que mercenaire, vous aurez accès à plus de 50 choix d’armes et de gadgets et à différentes classes parmi lesquelles choisir avec leurs propres capacités.

Le jeu prend en charge la progression multiplateforme et le matchmaking et devrait sortir cet été sur Epic Games Store, PS4, Switch et Xbox One.

Si vous êtes intéressé à vous inscrire à l’alpha, vous pouvez postuler ici.

