La première de la saison 3 de Westworld subit d’énormes cotes, mais ce n’est pas toute l’histoire

La première de la saison 3 de Westworld dimanche a été une grosse erreur de classement pour HBO. Variety rapporte que l’audience du premier épisode, “Parce Domine”, est considérablement en baisse par rapport à la première de la saison 2, au moins d’une métrique.

Plus précisément, 901 000 personnes ont regardé la première de la saison 3 à la télévision en direct, ce qui représente une baisse de 57% par rapport à la première de la saison 2 (2,1 millions de téléspectateurs à la télévision en direct). En fait, 901 000 est le nombre le plus bas de l’histoire de Westworld pour n’importe quel épisode de l’émission à la télévision en direct.

En tenant compte de toutes les plateformes de HBO, y compris des réseaux numériques comme HBO Now, la première de la saison 3 de Westworld a attiré 1,7 million de téléspectateurs, ce qui signifie que le nombre de téléspectateurs était réparti presque également entre la télévision en direct et le numérique.

Une autre chose importante à noter ici est que le nombre de téléspectateurs pour Westworld devrait augmenter considérablement dans les jours à venir. Tout le monde ne regarde pas tout de suite de nouveaux épisodes de télévision, et cela devrait également être le cas pour Westworld.

À titre de comparaison, la saison 2 affichait en moyenne 9,2 millions de téléspectateurs par épisode sur toutes les plateformes, par rapport à la moyenne de 13,2 millions par épisode de la saison 1. Alors que les écoles ferment et que les travailleurs restent à la maison pendant la pandémie de COVID-19, le nombre de téléspectateurs de Westworld Saison 3 pourrait s’étendre au-delà la courbe normale.

Bien que la saison 3 de Westworld n’ait pas commencé aussi fort que HBO aurait pu le souhaiter, son audience du premier épisode est la plus importante à ce jour sur HBO, dépassant les premières de The Outsider et Watchmen de 24% et 13%, respectivement. .

La première de la saison 3 de Westworld a été diffusée directement contre le dernier débat démocrate, ce qui aurait pu avoir un impact sur le public alors que les gens écoutaient ce que les candidats avaient à dire sur COVID-19, parmi de nombreux autres sujets. Ce débat, diffusé sur CNN, a attiré 10,8 millions de téléspectateurs.

