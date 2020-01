la première projection du public était “si spéciale”, dit Ben Schwartz

Bien qu’il soit encore à quelques semaines de sa sortie, Sonic the Hedgehog a eu un sacré tour à travers son développement. Ses deux moments les plus notables sont venus avec le premier design horrible et le retard et la refonte ultérieurs nés par le tollé des fans. À ce stade, Sonic the Hedgehog semble avoir récupéré de sa révélation terrifiante. Beaucoup d’entre nous sont tout simplement ravis de voir enfin le film à l’ouverture des projections le 13 février, quand nous verrons s’il a suffisamment d’esprit pour justifier le retard. Cependant, sur la base des commentaires de la voix principale lors de la première projection du public, il semble que nous ayons un gagnant entre nos mains. Ben Schwartz, la voix derrière les débuts cinématographiques de Blue Blur, a récemment tweeté à propos de la première projection du public de Sonic the Hedgehog.

Nous avons pu regarder @SonicMovie devant un public pour la première fois aujourd’hui et c’était tellement spécial. J’ai hâte que tout le monde voie ce film. #SonicMovie

?: . & friends pic.twitter.com/AgpUCT4dhG

– Ben Schwartz (@rejectedjokes) 26 janvier 2020

Dans son excitation à jouer à Sonic, Schwartz a toujours été enthousiasmé par le film, mais au moins un autre amateur de théâtre a rapporté avoir passé un bon moment en voyant Sonic the Hedgehog. Kevin Polowy, hôte et correspondant principal chez Yahoo Entertainment, a relayé les commentaires élogieux de ses deux filles.

Vous les avez peut-être entendus, mais mes filles l’ont adoré. Surtout ces mots d’esprit soniques. C’était leur examen. “J’ai adoré! C’était tellement drôle! … Surtout ces plaisanteries sonores! »

– Kevin Polowy (@djkevlar) 26 janvier 2020

La route a été longue, longue pour Sonic the Hedgehog, mais le film pourrait encore terminer sa rédemption. Un film drôle et familial qui n’est qu’un bon moment serait une victoire pour Sonic, une victoire pour les talents derrière le film et une victoire pour le cinéma basé sur les jeux vidéo en général.

Allez-vous voir Sonic the Hedgehog en ce qui concerne les théâtres en février? Êtes-vous satisfait de la refonte? Faites-nous part de vos espoirs pour le film dans les commentaires.