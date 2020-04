La première saison de Division 2 est assez bonne jusqu’à présent

Image: Ubisoft

Avec la sortie de Warlords of New York le mois dernier, The Division 2 a ajouté une nouvelle zone jouable au jeu. Mais cette grande mise à jour a également ajouté des saisons, avec des événements spéciaux et des passes de bataille. Nous sommes maintenant dans quelques semaines dans la première saison et jusqu’à présent, tout va bien. Pour la plupart.

L’idée derrière l’ajout de Seasons à The Division 2 était de donner aux joueurs un contenu et des objectifs plus structurés. Lorsque le jeu de tir basé sur la couverture a été lancé en mars 2019, il était déjà rempli d’une tonne de missions et d’activités de fin de jeu réparties sur sa carte d’un Washington ravagé. Mais les joueurs ont dû déterminer eux-mêmes ce qu’ils devaient prioriser. Cette nouvelle saison prend tout ce contenu et le reconnecte dans des événements guidés ou des défis. Le résultat final est que la phase finale de la division 2 se sent moins sans but.

La saison 1 a commencé le mois dernier, une semaine après le lancement de Warlords, donnant aux joueurs le temps de terminer le nouveau DLC et d’atteindre le niveau 40. Depuis le début, nous avons reçu deux cibles de chasse à l’homme, un événement mondial et un événement de ligue.

Feuille de route pour la saison actuelle de Division 2 Image: Ubisoft

La chasse à l’homme est l’épine dorsale narrative de cette saison. À la fin de Warlords, il est clair qu’un nouveau groupe de cinq agents voyous est là et n’est pas bon. Les joueurs doivent donc abattre un groupe de cibles avant d’affronter chacun des quatre premiers, après quoi nous prendrons probablement leur chef. Ceci est similaire à la chasse à l’homme trouvée dans Warlords. Mais contrairement à Warlords, cette nouvelle chasse à l’homme est étalée sur les prochains mois, avec de nouvelles cibles surgissant toutes les quelques semaines. Pour éliminer ces cibles, les joueurs doivent vider différentes zones de la carte et terminer les missions, les points de contrôle et les primes existants.

D’une part, c’est des choses que les joueurs faisaient déjà avant le début de la saison. Mais maintenant, il y a un meilleur sens de la progression lorsque vous cochez les différentes missions et activités, en gagnant des récompenses, comme XP et des armes à feu. Avec cette nouvelle chasse à l’homme, le jeu récompense vraiment les joueurs pour ce qu’ils faisaient déjà, ce qui n’est pas incroyablement excitant à lire, mais je l’apprécie en tant que joueur. Une belle touche, c’est que lorsque vous progressez, vous obtenez quelques petits morceaux d’histoire. Ce n’est rien de plus que quelques lignes vocales à la radio, mais cela aide au moins à donner l’impression que je suis en train de traquer un groupe d’agents voyous. Combattre ces nouvelles cibles de chasse à l’homme n’a rien de nouveau. Ils fonctionnent comme des cibles de primes dans le jeu actuel. Ils sont un peu plus difficiles à combattre, et lorsque vous les tuez, vous obtenez plus d’histoire via un message radio. L’expérience n’a rien à voir avec le fait de tuer les chasseurs secrets ou d’affronter des boss de fin de mission de l’histoire principale.

La chose la plus intéressante cette saison a été l’événement mondial, qui vient de se terminer il y a quelques jours. Des événements mondiaux ont été proposés à la fin du cycle de vie de la première division, modifiant les règles générales du jeu pendant une courte période. Le premier événement mondial du nouveau jeu s’appelait «Polarity Switch», et c’était bizarre. Il a marqué tous les ennemis du jeu comme positifs ou négatifs via une icône au-dessus de leur tête. Les joueurs seraient également marqués comme positifs ou négatifs, affichés sous forme d’hologramme coloré sur leur bras. Pour tuer efficacement les ennemis lors de cet événement, les joueurs devaient tirer sur des méchants qui avaient la même polarité. Si vous tiriez sur quelqu’un avec une polarité différente de celle que vous portiez actuellement, vous seriez choqué pendant quelques secondes. Pour changer votre polarité, vous pouvez recharger ou changer d’armes.

Exemple d’icônes de changement de polarité au-dessus des ennemis. Capture d’écran: Ubisoft

Est-ce que cela a un sens dans le contexte de The Division 2 et de son monde? Nan. Mais c’était une idée amusante, et cela a rendu chaque échange de tirs dans le jeu plus intéressant. Même les petites rencontres de combat de base que j’ai rencontrées au hasard en marchant dans la ville sont devenues un peu plus délicates et plus excitantes tout en gérant les changements de polarités. Et pour les gens qui ne voulaient pas s’occuper de ce genre de choses, Ubisoft a permis aux joueurs de se retirer de l’événement, ce qui est un choix intelligent Selon la feuille de route en jeu, le prochain événement mondial impliquera des ennemis qui reviendront à la vie sauf si vous leur tirez dans la tête, ce qui semble sauvage. Je suis surexcité.

Les ligues sont ma partie la moins préférée de la nouvelle saison. Ils ont des joueurs qui exécutent des missions encore et encore, essayant de gagner des temps plus rapides tout en complétant divers défis. Ce n’est pas une mauvaise idée, mais par rapport aux autres événements et contenus de cette saison, cela ne semble pas aussi frais ou intrigant. Cependant, pour les joueurs qui aiment un bon défi ou qui préfèrent une expérience plus ancrée sans commutateurs de polarité, les ligues sont un bel ajout.

Tout ce contenu alimente la passe de combat et votre classement de saison. Mais aussi, tout ce contenu a ses propres déverrouillables et mini passes de combat, essentiellement. Cela peut sembler un peu écrasant, mais les menus font un travail décent pour garder tout trié. Les récompenses sont des choses comme plus d’XP, de nouveaux skins d’armes, des vêtements et des caches d’objets.

Capture d’écran: Ubisoft

Tous ces éléments saisonniers sont répartis sur la carte DC du jeu et la carte de New York sur l’extension. L’extension est nécessaire pour vivre la saison.

La Division 2 est actuellement dans un endroit étrange, tout comme la nature de ces types de jeux sans fin. Les joueurs sont naturellement contrariés par certains bogues, certaines versions et certains paramètres de difficulté punitifs. La saison a été un point positif dans le gâchis actuel. Je suis ravi de me connecter chaque semaine et de voir ce qui se passe et ce que je peux débloquer ensuite. Si le reste de la saison est aussi bon, je peux voir moi-même et d’autres joueurs revenir beaucoup plus pour les saisons futures. Et pour les nouveaux joueurs qui viennent de terminer Warlords, cette saison en cours est parfaite pour eux car elle leur donne plus de choses à travailler et à débloquer.

