La première traversée d’animaux: la revue New Horizons est lancée

Animal Crossing: New Horizons est dans quelques jours et l’attente s’avère insupportable pour certains fans. Ce dernier opus de la longue série sera-t-il à la hauteur de l’incroyable battage médiatique? Peut-il surpasser le superbe Nouvelle feuille sur la 3DS? Sera-ce le titre incontournable du Switch pour 2020?

Nous ne pouvons pas répondre catégoriquement à toutes ces questions jusqu’à ce que nous publions notre propre critique, mais nous pouvons vous donner le premier score de critique au monde pour le jeu, qui a été publié dans le célèbre magazine japonais Famitsu.

La célèbre publication – qui a un panel de quatre examinateurs qui marquent chacun le jeu sur 10 et additionnent ensuite les scores pour le total sur 40 – a attribué à New Horizons 38 sur 40 possibles. Deux critiques lui ont donné un 9, tandis que les deux autres lui ont donné un 10.

C’est toujours un score incroyable, mais cela signifie que New Horizons rate ce “ score parfait ” convoité, que Famitsu n’a accordé qu’à 26 matchs de son histoire. Ceux-ci inclus La légende de Zelda: Ocarina of Time, La légende de Zelda: The Wind Waker, La légende de Zelda: Skyward Sword, La légende de Zelda: le souffle de la nature, Super Smash Bros. Brawl, Nouvelle Super Mario Bros. Wii et Kid Icarus: Uprising.

Il convient également de noter que Animal Crossing: New Leaf a été récompensé 39 sur 40 lors de son examen par Famitsu. Je dis juste.

