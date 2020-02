La présentation de la PS5 ne souffrira d’aucun revers, déclare Sony

Nous savons qu’à la fin de cette année, le Playstation 5 Il atteindra enfin les mains de tous les consommateurs du monde entier. Cependant, avec la récente épidémie de coronavirus et les problèmes supposés Sony doit déterminer le prix de cette console, il semble que la technologie japonaise allait retarder l’annonce de cette machine attendue. Heureusement, il semble que ce ne sera pas le cas.

De toute évidence, ce type de nouvelles a non seulement suscité l’inquiétude de la communauté, mais aussi de ses investisseurs, qui ont rapidement remis en question Sony À propos de ces informations. Heureusement, la société était prête à répondre à toutes les questions, et son vice-président exécutif et directeur, Hiroki Totoki, a réussi à calmer un peu les eaux en disant que le plan de lancement du Playstation 5 Cela n’avait pas changé.

Le manager n’a plus pu divulguer plus de détails à ce sujet, car selon lui, pour l’instant “c’est très compliqué” de donner des informations sur tout sujet lié à la date de présentation, ainsi qu’à celle de son lancement. De même, une autre de ses déclarations déclare que le calendrier de la PS5 Elle est très similaire aux consoles précédentes, rassurant un peu les investisseurs.

Via: Transcriptions trompeuses

.