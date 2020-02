La prise en charge du moteur Frostbite pour Nintendo Switch pourrait toujours se produire, selon une nouvelle liste d’emplois EA

Le mois dernier, le directeur de l’exploitation d’EA, Blake Jorgensen, a déclaré que la société avait plus de plans pour le commutateur et était “toujours” en train de communiquer avec Nintendo sur ce qu’elle pourrait apporter au système hybride. D’autres représentants d’EA ont fait des commentaires similaires dans le passé, mais jusqu’à présent, nous n’avons vu que Démêler deux et versions édulcorées de FIFA.

Si Electronic Arts prévoit de déployer plus de jeux sur le dernier matériel de Nintendo, où en est la preuve? Selon le Youtuber Doctre81, qui s’est fait un nom en parcourant les profils LinkedIn, les rumeurs selon lesquelles le géant tiers apporterait son moteur Frostbite au Switch pourraient encore être une chose.

EA’s Motive Studios est à la recherche d’un ingénieur de rendu pour travailler sur une IP “bien-aimée et vénérée” et nécessite une personne qui a de l’expérience avec plusieurs plates-formes, y compris la Nintendo Switch. Plus bas, cette description est une liste d’attentes. Voici la clé:

Développez le moteur Frostbite en créant des technologies de pointe pour les jeux du monde entier.

Donc, juste pour clarifier – EA recherche un ingénieur de rendu qui a de l’expérience avec plusieurs plates-formes, y compris le Switch, et les oblige à “se développer” dans le moteur Frostbite – un moteur qui ne supporte même pas le système de Nintendo. Les versions précédentes d’EA Switch, comme FIFA 20, fonctionnent sur un moteur sur mesure. Si EA ajoutait la prise en charge de Switch à Frostbite, cela ouvrirait la porte à divers autres jeux et à des itérations supérieures de sa longue série de football.

Doctre81 est peut-être mieux connu pour avoir découvert une liste d’emplois sur GOG.com faisant référence à la Nintendo Switch, avant la révélation officielle de The Witcher 3: Wild Hunt – Edition complète pour le système.

