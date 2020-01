La prochaine bêta multijoueur sera ouverte

L’un des gros problèmes de la bêta multijoueur de Mario Kart Tour est qu’elle était limitée à un petit nombre d’utilisateurs, les abonnés Gold Pass, un service d’abonnement proposé par la société pour les joueurs et qui vous permet de serrer le jeu et d’en profiter de contenu supplémentaire pour elle.

Maintenant, la société a confirmé que la prochaine version bêta multijoueur pour le jeu de course mobile Nintendo est que sera ouvert à tous les utilisateurs, bien qu’il ne lui ait pas fixé de date précise, il nous invite simplement à être attentifs à en savoir plus.

Le mode multijoueur de Mario Kart Tour est l’une des fonctions les plus attendues du jeu mobile, car il permet de rivaliser avec de vrais joueurs via le mobile, et jusqu’à présent, dans la première version bêta, il était limité pour les utilisateurs qui paient l’abonnement, Quoi s’élève à 4,99 $ par mois.

Un deuxième test multijoueur est en cours, et cette fois tous les joueurs peuvent participer, pas seulement les abonnés du #MarioKartTour Gold Pass. De plus amples détails seront publiés ici et bientôt en jeu, alors attachez votre ceinture et démarrez vos moteurs! pic.twitter.com/8l3YVEabll

– Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 21 janvier 2020

Les détails de cette seconde bêta, ouverte à tout, sont encore rares, mais c’est un pas en avant face à un lancement qui attendu à un moment donné en 2020, pour l’une des fonctions que la plupart des joueurs attendaient avec impatience lorsque le jeu a fait ses débuts sur le marché, mais prend plus de temps que nécessaire.

