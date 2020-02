La prochaine grande extension de Borderlands 3 a déjà une date de sortie

Borderlands 3 offre aux joueurs des centaines d’heures de divertissement. Cependant, si vous êtes déjà fatigué de tout ce que le jeu propose jusqu’à présent, alors soyez prêt, car La prochaine extension majeure de ce jeu de tir looter a déjà une date de sortie.

Pendant PAX East, Gearbox a révélé Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright and Hammerlock, la deuxième extension post-lancement de Borderlands 3, qui sera disponible le 26 mars 2020. Ce contenu s’articulera autour du mariage de Wainwright Jakobs et Sir Alistair Hammerlock, des noces qui ont été évoquées lors du générique du jeu principal.

Randy Pitchford, PDG de Gearbox, a également partagé quelques petits détails sur les troisième et quatrième extensions. L’art conceptuel de DLC trois montre qu’il aura un thème vague de cow-boy, et Pitchford a explicitement mentionné l’inspiration du spaghetti emblématique western A Fistful of Dollars lors de sa présentation. Le DLC quatre en est actuellement aux premiers stades de développement, mais Pitchford a déclaré que le plan provisoire est que les joueurs “expérimentent ce que c’est que d’être à l’intérieur de la tête du psychopathe le plus fou”.

Alors, Les fans de Borderlands 3 peuvent s’attendre à une variété de contenus au printemps, qui va d’une revue du système Mayhem à des mises à jour de contenu gratuites avec de nouveaux patrons et booties. Nous aurons plus de détails sur les DLC trois et quatre à l’approche de ses dates de sortie en avril et mai.

Via: Borderlands

.