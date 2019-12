La prochaine mise à jour de Daemon X Machina résout le bug DLC ​​de Witcher 3 et ajoute une nouvelle mission

Daemon X Machina Ce n'est peut-être pas l'exclusivité Switch la plus populaire, mais il a toujours reçu le même soutien après la sortie que de nombreux autres titres sur le système hybride. Il y a eu un certain nombre de mises à jour depuis l'arrivée du jeu en septembre et plus récemment, les fans ont eu une surprise quand il a été révélé que Geralt et Ciri de The Witcher 3: Wild Hunt serait ajouté au jeu.

Malheureusement, certains utilisateurs ont rencontré un bug où ils ne pouvaient pas accéder au costume de Geralt dans le jeu et certaines fonctionnalités faciales ne se chargeaient pas de ces tenues particulières. Dans cette prochaine mise à jour, ce problème sera résolu.

En plus de cela, la mise à jour permettra également aux joueurs d'accéder à une toute nouvelle mission, leur permettant d'explorer un donjon en mode multijoueur. Dans cette même mission, vous pouvez également voler en tant qu'extérieur, grâce à une compétence spéciale. Cette prochaine mise à jour arrivera le 23 décembre. Voici quelques captures d'écran de ce à quoi vous pouvez vous attendre:

