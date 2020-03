La prochaine mise à jour de Sea Of Thieves vous permettra d’habiller votre animal comme une banane

À la suite du deuxième anniversaire de Sea of ​​Thieves, Rare lance la prochaine mise à jour majeure de l’aventure pirate multijoueur, et elle s’appelle Heart of Fire. La mise à jour est riche en fonctionnalités, ajoutant plus d’éléments d’histoire au jeu, ainsi que de nouveaux cosmétiques sur le thème de la banane pour vos animaux de compagnie et vos armes.

Les détails de la nouvelle quête Tall Tale sont gardés secrets, mais nous savons que l’histoire continuera l’histoire de Sir Arthur Pendragon de la mise à jour Seabound Soul. La vidéo présente de nouveaux pare-feux, qui semblent déclencher un mur de feu en cascade d’en haut, bloquant les joueurs de certaines routes. Les développeurs ont également mentionné que les pare-feux ne peuvent pas vous tuer en un seul coup, heureusement.

Un nouvel explosif jetable appelé Blunderbomb a également été ajouté, dans le but principal de repousser les ennemis dans des situations difficiles. Il peut également être utilisé contre des joueurs, en les faisant tomber des échelles, sur le côté du bateau, ou même loin de la roue, du gréement ou du cabestan. “

Ils sont tellement attrayants!

Plus important encore, des tenues de banane ont été ajoutées pour vos animaux de compagnie, ainsi qu’un certain nombre d’armes premium sur le thème de la banane. Ceux-ci sont disponibles dans le Pirate Emporium. Cette mise à jour sur les fruits célèbre le fruit «Cronch» présenté dans Sea of ​​Thieves.

Chest of Rage, la mise à jour précédente, a été modifiée, maintenant les coffres peuvent être trouvés échoués sur les rives de l’île en plus de la forteresse, ce qui les rend plus accessibles aux nouveaux joueurs. L’Alliance marchande acceptera désormais également des caisses de munitions à tous les avant-postes. Les vaisseaux apparaîtront désormais avec deux Blunderbombs, deux Fire Bombs et deux Chain Shots après cette mise à jour.

Heart of Fire sortira le 11 mars sur Windows 10 pour PC et Xbox One. L’édition anniversaire de Sea of ​​Thieves est actuellement en vente au prix de 25 $ sur Xbox One.

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.