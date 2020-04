La prochaine mise à jour gratuite de Sea of ​​Thieves Ships of Fortune à venir le 22 avril

La prochaine mise à jour gratuite de Sea of ​​Thieves est Ships of Fortune et sortira le 22 avril.

Dans la mise à jour du contenu de Sea of ​​Thieves, vous avez la possibilité de devenir émissaire d’une des sociétés commerciales lorsque Ships of Fortune sortira.

Que vous choisissiez Gold Hoarders, Merchant Alliance, Order of Souls ou Athena’s Fortune, votre devoir spécial vous permettra de gagner des récompenses boostées lors de voyages habituels ainsi que de nouvelles récompenses cosmétiques pour bien performer.

Pour devenir émissaire pour l’une des sociétés de commerce extérieur, vous devrez parler à un représentant aux avant-postes et inspecter la table voisine. Étant donné que les rôles sont «très appréciés», vous devrez faire un don important pour obtenir le privilège.

Vous pourrez progresser à travers cinq niveaux en représentant votre entreprise en trouvant des coffres en tant que Gold Hoarder. Plus votre note est élevée, plus le multiplicateur que vous obtiendrez lors de l’encaissement sera important. Bien sûr, les autres pirates sauront que le vaisseau d’un émissaire est susceptible d’être chargé de butin, il vaut donc mieux être sur vos gardes.

Habillez votre vaisseau dans la compagnie de votre choix, puis prouvez vos compétences contre d’autres joueurs dans le livre d’émissaires compétitif. Ici, vous pourrez gagner des titres pour augmenter votre position et comparer vos progrès à ceux des autres.

En naviguant comme émissaire, vous serez remarqué par vos rivaux, en particulier celui d’une nouvelle société commerciale appelée The Reaper’s Bones. Les émissaires de cette entreprise ont un objectif: retirer leurs rivaux et prendre la fuite avec les drapeaux émissaires rivaux comme trophées.

La nouvelle entreprise peut être trouvée dans The Reaper’s Hideout si vous préférez la rejoindre au lieu des autres.

La nouvelle mise à jour comprend des matchs révisés dans le mode Arène dédié. Les anciennes cartes au trésor ont été remplacées par un seul coffre marqué par un Sea Dog Beacon, avec un seul emplacement de retrait. La durée du concours ne dure plus que 15 minutes.

Rare ajoute également une nouvelle façon pour les équipages de se surveiller les uns les autres. Maintenant, lorsque les pirates seront vaincus, il y aura une brève fenêtre permettant aux coéquipiers de les faire revivre avant qu’ils ne soient emmenés au Ferry of the Damned. Cela devrait permettre des boucles de jeu plus rapides ainsi que de «nouveaux choix tactiques pour les équipes coopératives».

Si vous en avez assez des perroquets et des singes comme animaux de compagnie, le Pirate Emporium aura désormais des chats. Il existe trois races de félins disponibles: le Wildcat, le Ragamuffin et le Mau. Il existe une variété d’options de couleurs pour chacune, et vous pouvez même les habiller avec des tenues, certaines légendaires.

Ailleurs dans l’Emporium, vous pouvez également vous procurer la collection de navires Night Wulf et de nouvelles emotes «grincheuses».

Pour plus d’informations sur la mise à jour Ships of Fortune, y compris les notes de version complètes, visitez le site Web de Sea of ​​Thieves.

