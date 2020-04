La prochaine mise à jour pour Kingdom Two Crowns est un événement multisegment sanglant

Raw Fury – le créateur de Kingdom Two Crowns – a annoncé le lancement d’une mise à jour gratuite qui ajoutera un Taché de sang: Rituel de la nuit événement de croisement sur le thème du jeu. Il est officiellement intitulé ‘Kingdom Two Crowns: Dead Lands‘et sera disponible sur Switch, Xbox One, PS4 et PC le 28 avril.

Il est censé inclure un “cadre sombre et complètement nouveau” qui changera la façon dont vous dirigerez votre royaume. Voici quelques informations supplémentaires sur ce que cette mise à jour basée sur le RPG d’action d’horreur gothique de Koji Igarashi comprendra:

Pour la première fois, les joueurs du Royaume pourront non seulement changer leurs montures en explorant et en élargissant leur royaume, ils pourront également basculer entre quatre nouveaux monarques, chacun avec un trait unique et puissant. Ces quatre nouveaux personnages jouables proviennent directement de Bloodstained: Ritual of the Night, dont Shardbinder Miriam et trois débloquables – le chasseur de démons Zangetsu, l’invocateur Gebel et l’alchimiste Alfred. Les fans des deux séries trouveront également d’autres surprises dans Dead Lands!

L’illustration de la couverture (voir ci-dessus) représentant Miriam chevauchant le mythique cheval démon Gamigin a été dessinée par Mana Ikeda d’ArtPlay – l’artiste derrière l’illustration de l’emballage original de Bloodstained: Ritual of the Night. Voici quelques captures d’écran directes de cette mise à jour:









