La prochaine version physique de Limited Run est manquante: J.J. Macfield et l’île des souvenirs, les précommandes ouvrent le 31 janvier

Tenu pour une libération physique de Les disparus: J.J. Macfield et l’île aux souvenirs? Eh bien, votre chance arrive bientôt!

L’éditeur physique a révélé aujourd’hui que les précommandes ouvertes pour le titre commenceraient le 31 janvier 2020 (10 h HE), via leur site Web. Le jeu de puzzle atmosphérique voit les joueurs guider une jeune fille qui ne peut pas mourir à travers une île de mystères indicibles!

Jusqu’où iriez-vous pour trouver un être cher? Suivez l’aventure de J.J.s’elle se remet en place à la recherche d’Emily. @ Swery65 & @ ArcSystemWorksU’s The MISSING: J.J. Macfield et l’île des souvenirs obtiennent une durée limitée de deux semaines pour PS4 et Switch à partir du 31 janvier. Pic.twitter.com/n68NB2gEV6

– Limited Run Games (@LimitedRunGames) 22 janvier 2020

Restez à l’écoute mon ami. 😄 -L

– Limited Run Games (@LimitedRunGames) 22 janvier 2020

La société semblait également taquiner que le jeu obtiendrait une sorte de pack Édition Collector. Nous vous ferons rapport lorsque nous entendrons plus de détails dans un proche avenir.

