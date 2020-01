La prochaine version physique de Super Rare Games est Octahedron, les précommandes ouvriront le 30 janvier

Tenu pour une libération physique de Octaèdre sur Nintendo Switch? Eh bien, vous pouvez bientôt récupérer une copie de Super Rare Games!

L’éditeur a officiellement révélé le jeu de puzzle psychédélique comme sa prochaine version physique de Switch. Il y aura 4000 exemplaires standard disponibles pour 29,99 £ – chacun comprenant une couverture réversible, un manuel en couleur, un autocollant exclusif et 3 cartes à échanger.

Le jeu sera disponible à l’achat via la vitrine de Super Rare Games le 30 janvier 2020. Découvrez plus de détails ci-dessous.

Super Rare Games a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Demimonde pour sortir physiquement Octahedron sur Nintendo Switch ™. Les précommandes du jeu débuteront le 30 janvier, exclusivement sur superraregames.com.

La version physique contient deux fonctionnalités exclusives à la version en boîte, un tout nouveau mode facile, au cas où les choses deviendraient trop difficiles, et une option en japonais.

À propos de l’octaèdre

Surfez à travers un monde souterrain palpitant sur des plateformes que vous tirez de nulle part, où et quand vous le souhaitez, dans ce jeu de plateforme d’action psychédélique. Débloquez des capacités dévastatrices à travers plus de 50 niveaux fabriqués à la main tout en défiant la gravité à un rythme de pompage.

Faites frire les ennemis avec des rayons laser, émiettez les murs et résolvez des énigmes, tandis que les obstacles et les ennemis se déplacent au rythme. Montez à travers le monde souterrain de Veetragoul en vous perdant dans une bande-son palpitante de Chipzel, Andre Sobota, Derek Howell et Monomirror.

Profitez de nouvelles fonctionnalités et d’un contenu exclusifs à l’édition Nintendo Switch: de nouvelles médailles contre la montre, des dizaines de nouveaux défis spéciaux et de nouveaux débloquables d’après-match.

L’édition Super Rare comprendra un manuel en couleur de 20 pages, des illustrations intérieures, un autocollant exclusif, ainsi que trois cartes à collectionner sélectionnées au hasard dans l’ensemble de cinq cartes.

