La production de Batman retardée par le coronavirus

Le coronavirus a provoqué des fermetures et des retards de toutes sortes, et il semble maintenant que même le croisé capé n’est pas immunisé. Variety a rapporté que Warner Bros. avait arrêté la production du prochain film Batman The Batman en raison de problèmes de coronavirus.

Il n’y a pas encore de raison de paniquer pour les fans de DC, car l’arrêt ne devrait durer que deux semaines. Pour l’instant, la date de sortie du 25 juin 2021 est toujours fixée, mais on ne sait pas si ce retard aura un effet.

Les deux autres grands films de Warner Bros. actuellement en production, Matrix 4 et King Richard, sont toujours sur leur calendrier de production régulier, sans interruption annoncée. Matrix 4 tourne actuellement à Berlin sur une scène sonore, et King Richard tourne à Los Angeles mais a quand même dû suspendre la production à cause du mauvais temps.

Le Batman rejoint une liste de blanchisserie de films et d’événements affectés par COVID-19, y compris des annulations d’événements comme E3 et SXSW, et des retards de production sur des superproductions comme Jurassic World: Dominion.

Même ainsi, le spectacle doit continuer, et The Batman devrait toujours sortir en 2021 et mettra en vedette Robert Pattison, Zoe Kravitz comme Catwoman, Paul Dano comme Riddler et Colin Ferrel comme Penguin.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Joker «ne le fera certainement pas» rencontre Batman