La production de commutateurs a été affectée par l’épidémie de coronavirus, admet Nintendo

par Damien McFerran Il y a 4 heures

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a révélé que la production du Switch en Chine avait été affectée par la récente épidémie de coronavirus. L’admission a eu lieu lors d’un point de presse après la publication des résultats financiers de Nintendo, selon ..

Le coronavirus aurait fait au moins 170 morts et infecté plus de 7 000 autres depuis l’épidémie de Wuhan, en Chine. L’Organisation mondiale de la santé se réunit aujourd’hui pour décider de déclarer ou non l’épidémie de coronavirus une urgence de santé publique internationale.

La demande de Switch – qui a maintenant vendu plus de 50 millions d’unités dans le monde – est actuellement très élevée; il reste à voir si l’épidémie aura un impact durable sur la chaîne d’approvisionnement déjà taxée de Nintendo.

Ce n’est pas la seule façon dont ce problème tragique a affecté Nintendo; un événement Pokémon Video Game Championship à Hong Kong a également été annulé récemment.

