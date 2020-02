La production de commutateurs n’est pas actuellement affectée par le coronavirus en Europe et en Amérique du Nord

Au cours des derniers jours, nous avons entendu plusieurs histoires de nouveaux coronavirus ayant un impact sur la production de jeux et de consoles, y compris le tout nouveau Traversée d’animaux Changer de bundle. Les précommandes de la prochaine console ont été retardées au Japon après l’épidémie, ce qui a amené Nintendo à s’excuser auprès des fans.

Maintenant, dissipant toute confusion que cela pourrait avoir provoquée, Nintendo a publié une déclaration concernant la production future en Europe et en Amérique du Nord. Il indique qu’il “ne prévoit pas d’impact significatif sur notre chaîne d’approvisionnement mondiale élargie”, notant que les précommandes dans ces régions sont actuellement sûres.

Voici la déclaration complète partagée par un porte-parole de Nintendo of America à Kotaku:

Nous pouvons confirmer que la fabrication de certains produits Nintendo pour le marché japonais a été retardée en raison de l’impact de l’épidémie de coronavirus 2019-nCoV. Nintendo n’anticipe pas d’impact significatif sur notre chaîne d’approvisionnement mondiale plus large pour les systèmes et les accessoires pour le moment, et les ventes de produits en Amérique du Nord et en Europe, y compris les précommandes, ne sont pas affectées. Nous souhaitons exprimer notre inquiétude et notre soutien à toutes les personnes touchées par le coronavirus en cette période difficile.

