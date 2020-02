La production de la deuxième saison de The Witcher a commencé

La production de la deuxième saison de la série The Witcher a commencé. Après plusieurs reportages, rumeurs et insinuations des acteurs, Netflix a confirmé que la production de la poursuite prévue de l’un des plus grands salons de 2019 a commencé.

De même, il a été confirmé que la deuxième saison arrivera à Netflix à un moment donné en 2021, malheureusement, une date exacte n’a pas été proposée. La société de streaming a également révélé que, comme pour la première saison, nous pouvons nous attendre à huit épisodes d’environ une heure, dont tous seront disponibles le même jour.

D’autre part, Lauren S. Hissrich, The Witcher showrunner, profiter de l’espace de la deuxième saison pour régler certains des problèmes présents dans la première partie des aventures de Geralt, comme l’armure de l’armée nilfgaardienne.

«C’est l’occasion de voir les erreurs que nous avons commises lors de la première saison et de faire mieux, de raconter de meilleures histoires, d’améliorer certaines choses, de voir ce qui n’a pas fonctionné, de s’en débarrasser et de recommencer (…) L’armure Nilfgaard sera totalement différente. Vous avez cette opportunité [con la segunda temporada] pour revenir et corriger le cours si vous voulez. “

Bien qu’il n’y ait pas de liste complète de nouveaux acteurs pour la deuxième saison, nous savons que Kristofer Hivju de Game of Thrones aura un rôle. De même, Mads Mikkelsen et Michael Keaton se sont vu offrir le rôle de Vesemir.

Via: Le podcast de l’expérience de l’écrivain

.