La production de Mission Impossible 7 par Coronavirus est suspendue

À mesure que les cas et les préoccupations concernant le coronavirus augmentent, son impact sur l’industrie du divertissement augmente également. La production la plus récente affectée par cette flambée d’infection est Mission Impossible 7. La bande enregistrait actuellement Italiemais le gouvernement local de Venise Il a décidé d’arrêter toutes sortes de réunions publiques en raison de la présence du coronavirus dans la région.

Selon un rapport de Date limite, Mission Impossible 7 allait enregistrer dans Venise pendant trois semaines, puis la production allait se déplacer vers d’autres endroits. Cependant, l’épidémie de coronavirus a un peu remué les choses et certains autres pays européens ont pris leurs propres mesures préventives contre la maladie, notamment en fermant leurs frontières. Bien que l’on ne sache pas exactement comment la situation se déroulera, une déclaration de Paramount Les photos déclare qu’ils suivront de près la situation:

«Par mesure de précaution pour la sécurité et le bien-être de nos acteurs et de l’équipe, et les efforts du gouvernement local de Venise pour arrêter les réunions publiques en réponse à la menace de la menace du coronavirus, nous modifions les plans de production de nos enregistrements de trois semaines à Venise , la première ligne programmée d’une production extensive pour Mission Impossible 7. Pendant cette pause, nous voulons être empathiques avec les problèmes de notre équipe et nous serons autorisés à rentrer chez nous jusqu’au début de la production. Nous continuerons de surveiller la situation et de travailler main dans la main avec le gouvernement et les bureaux de santé à mesure que la situation évolue. »

Via: ComicBook

