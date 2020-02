La promotion d’Animal Crossing New Horizons arrive dans le métro japonais

De nombreux fans immortalisent les affiches du match dans les stations japonaises.

Nintendo est déjà prêt pour la grande arrivée d’Animal Crossing: New Horizons, le nouvel opus de cette saga exclusivement pour Nintendo Switch. L’entreprise n’a épargné aucune dépense pour sa campagne promotionnelle qui … a atteint le métro japonais! Comme prévu, tous les fans de Tom Nook et cannelle Ils se sont précipités pour immortaliser le moment, car toutes les stations au Japon auront des affiches promotionnelles du jeu.

Le titre promet de surprendre tous les fans de la franchiseRécemment, nous avons pu voir de nouveaux détails de New Horizons dans le dernier Nintendo Direct, parmi lesquels il ressort que la mention de sauvegarde est supprimée. Avant, les abonnés de Nintendo Switch en ligne Ils ne pourront récupérer leurs données de sauvegarde qu’une seule fois, en cas de perte de la console, mais maintenant la vidéo a changé montrant que de nouveaux détails seront confirmés prochainement sur cette fonction.

Animal Crossing: New Horizons arrive sur Nintendo Switch le lendemain 20 mars Avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui en feront le titre le plus innovant de toute la saga. Pendant que l’attente dure, nous vous invitons à lire notre article sur les 10 raisons d’aller avec Animal Crossing: New Horizons sur une île déserte.

