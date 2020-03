La promotion Let’s play commence maintenant! Niveau 5 au Japon

À ce stade du film, nous devrions tous le savoir, mais cela ne fait jamais de mal de s’en souvenir, vu avec certaines personnes: vous ne devriez pas quitter la maison s’il n’est pas strictement nécessaire d’empêcher le coronavirus de se propager davantage. Nous avons vu que certaines entreprises utilisent des moyens pour rendre la quarantaine plus agréable. Par exemple, au Japon, Amazon l’a mis gratuitement à la disposition de toutes les saisons de Pokémon. Sans quitter le pays japonais, nous avons une autre initiative qui vise le même but et que nous aimerions partager avec vous. Il s’agit du Promotion Let’s Play Now de niveau 5, qui vise à garder les joueurs à la maison jouant les titres qu’ils ont publiés sur Nintendo Switch, en pouvant acheter chacun pour 1000 ¥, qui s’élèvent à 8,34 € au taux de change actuel.

Les jeux de niveau 5 ont été rétrogradés: Ni no Kuni: Wrath of the White Witch, Layton’s Mysterious Journey: Katrielle and the Millionaires Conspiracy – Deluxe Edition, Snack World: From Dungeon to Dungeon et Yokai Watch 1 for Nintendo Switch. Tous ces titres renommés qui aident sûrement beaucoup de gens à animer le temps qu’ils ont à passer à la maison à cause du coronavirus. Nous enlevons nos chapeaux à cette initiative du développeur japonaisEt c’est pourquoi nous vous apportons cette nouvelle. Si vous envisagez de profiter de l’offre pour acquérir l’un de ces quatre jeux pour 1000 ¥, vous pouvez abandonner l’idée, car la seule langue disponible dans ces titres est le japonais, donc si vous ne connaissez pas la langue, vous pouvez vous épargner les dépenses. Que pensez-vous de cette promotion? Comme toujours, n’oubliez pas de nous laisser vos impressions dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. À plus tard!

Remorques de jeux de niveau 5 en vente

Source: Nintendo Switch News Channel (Japon)

