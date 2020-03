La protéine nommée Sonic the Hedgehog est liée au coronavirus

On dit souvent que la vie a un sens de l’humour plutôt noir et parfois cruel, et au milieu de la pandémie de coronavirus, une curieuse coïncidence est apparue qui relie le monde des jeux vidéo au virus qui a mettre en échec à différents pays du monde.

Comme vous le savez, la recherche sur le type de coronavirus qui a infecté des centaines de milliers et tué des milliers de personnes dans le monde travaille dur et récemment, il a été découvert que l’un des symptômes pouvant permettre un diagnostic rapide de l’infection est le perte de l’odorat et des affections au sens du goût. Selon les informations partagées par le Dr David Sinclair de l’Université de Harvard, cela est dû à une activité qui réduit au silence la protéine Sonic Hedgehog (SHH), qui a à voir, entre autres, avec l’organisation du cerveau.

Une perte d’odeur apparaît comme un symptôme de # COVID-19. Cela pourrait être dû au silence d’un gène appelé hérisson sonique et à une perte de facteurs de signalisation qui provoquent la division des cellules souches dans la langue et le nez. L’acide alpha-lipoïque semble aider. Voici le document: tthttps: //t.co/4HvNYYb92Q

Fait intéressant, le nom de cette protéine est attribué au chercheur Cliff Tabin de l’Université de Harvard, qui l’a découverte et l’a nommée après avoir vu une bande dessinée que sa fille a apportée du Royaume-Uni où le personnage de SEGA a été montré, ce qui s’est produit avant que le premier jeu Sonic the Hedgehog a fait ses débuts en Amérique pour Genesis.

Après la sortie du titre SEGA et le hérisson bleu devenu une icône du jeu vidéo, la communauté scientifique a pensé à changer le nom pour éviter toute confusion ou toute autre situation, cependant, cette proposition ne s’est pas concrétisée et chaque hérisson Sonic Il a poursuivi son chemin, l’un dans les jeux vidéo et l’autre comme objet d’étude scientifique. Malheureusement, personne ne pensait que cette coïncidence serait à nouveau mentionnée en 2020, encore moins en raison de la situation difficile qui se déroule actuellement.

