La PS4 dépasse les ventes totales de Xbox One de 68 millions d’unités

Comme vous le savez sûrement déjà, Microsoft ne communique plus de chiffres de ventes pour Xbox La société a cessé de nous mettre à jour depuis 2015, après que ses dirigeants se soient rendus compte que les chiffres Xbox One ils n’allaient pas bien paraître par rapport à ceux des Playstation 4. Depuis lors, nous avons dû nous fier à des informations tierces pour savoir comment fonctionne cette console.

A cette occasion, la société de technologie informatique, AMD, C’est lui qui a laissé tomber la soupe. Lors d’une récente réunion financière, AMD a déclaré que les ventes totales de PS4 et Xbox One C’est 150 millions d’unités. Il y a quelques semaines, Sony a annoncé que la PS4 avait vendu 109 millions d’unités, de sorte que le Xbox One Il en faut 41 millions. En d’autres termes, la console de Sony Il a vendu environ 68 millions de plus au cours de cette génération que Microsoft.

En 2018, les rapports de EA ils ont placé Xbox One 50 millions d’unités derrière la PS4, qui, à l’époque, était proche de 80 millions. Dans environ deux ans, Sony a positionné 18 millions d’unités entre sa console et le Xbox One

Via: Twinfinite

