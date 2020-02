La PS4 et la Xbox One ne peuvent pas gérer Baldur’s Gate 3, selon son développeur

En espérant reprendre Baldur’s Gate 3 sur PS4 et Xbox One? Continuez à espérer, gamin console.

Rappelez-vous quand nous avons obtenu The Witcher 3 sur Switch et c’était comme par magie? Comment diable avons-nous pu obtenir un si beau RPG expansif sur un ordinateur de poche? La réponse était la suivante: compromis. Les textures sont boueuses, le visage de Geralt semble tout droit sorti d’une soirée dans la salle de bal Final Fantasy 8, et il fonctionne à peine à 30 images par seconde. Malgré tout cela, c’est toujours un miracle et cela fonctionne bien sur le petit écran du Switch.

Selon Larian, Baldur’s Gate 3 serait également compromis s’il sortait sur PS4 ou Xbox One – vous savez, ces machines sur lesquelles Cyberpunk 2077 sortira plus tard cette année?

“Je ne pense pas que les consoles de la génération actuelle soient capables de les faire fonctionner”, a déclaré le producteur exécutif David Walgrave à Eurogamer. “Il y a beaucoup de mises à niveau et de mises à jour techniques que nous avons apportées à notre moteur, et je ne sais pas s’il serait capable de fonctionner sur ces choses.

“Peut-être que ça pourrait fonctionner, mais alors il faudrait atténuer les textures et ceci et cela et ça ne serait plus aussi cool.”

Selon Larian, il reste encore beaucoup de polissage à faire. En plus d’introduire le combat au tour par tour dans Baldur’s Gate 3, la suite modernise le CPRG en rapprochant la caméra pendant les conversations, où ces conversations sont jouées en capture de performances complètes, ce qui signifie qu’en théorie, vous pourriez être en mesure de comprendre les intentions d’un personnage à partir de tics faciaux et autres.

«Nous avons de nouveau embauché deux gars avec beaucoup d’expérience», a expliqué Walgrave. «Le producteur et le directeur de cinéma viennent de Telltale. C’est ce qu’ils font depuis cinq ou six ans. Ils savent ce qu’ils font, ils savent quoi demander à l’équipe qui n’a jamais rien fait de tel auparavant. Donc, si vous voyez cela – et si vous voyez tous les trucs techniques qui sont entrés dans notre moteur – je l’appellerais un jeu triple-A. Il a un budget triple A, une équipe triple A maintenant, et je pense que c’est notre aspiration. »

Une partie de ce polissage se produira sans aucun doute au cours de la phase d’accès anticipé de Baldur Gate 3 sur PC, mais peut-être arrivera-t-elle sur PS5 et Xbox Series X plus tard.

