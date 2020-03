La PS5 aurait “le matériel le plus excitant des 20 dernières années” selon un initié

Sony présentera très prochainement de nouveaux détails techniques sur sa console nouvelle génération.

Par Mario Gmez / Mis à jour le 17 mars 2020, 22: 40223 commentaires

Suite à la récente panne technique de la Xbox Series X,SonyIl a opté pour un mouvement similaire confirmant une présentation imminente de coupe très similaire pour PlayStation 5. Il ne faudra attendre que demain 18 mars pour découvrir ses secrets; mais en attendant, le célèbre journaliste Jason Schreier de Kotaku, l’une des sources d’enquête les plus fiables de l’industrie, a partagéune petite avancevia Twitter.

Sans entrer dans les détails, «l’initié» partage des impressions vraiment impressionnantes de ses sources anonymes. “Je ne sais pas combien de téraflops PS5 possède, mais c’est le sentiment[alucinante, segn un tuit citado]J’ai entendu plusieurs collègues impliqués dans la technique. L’un d’eux m’a dit que «c’estle matériel le plus excitantdes 20 dernières années. » Il sera fascinant de voir comment il se compare aux spécifications de la Xbox Series X “, conclut-il.

Par la suite, Schreier a ajouté le commentaire suivant à son propre fil de discussion: “pour élaborer un peu, cette citation se réfère à l’ensemble de la console, mais leaccent mis sur cpu(qui avait traditionnellement provoqué un goulot d’étranglement sur les consoles) et le SSD (qui est censé permettre la folie dans les temps de chargement, les mondes ouverts et plus). “

Dans 3DJuegos, nous avons collecté un spécial sur les spécifications techniques de la Xbox Series X, où vous pouvez vous familiariser avec le matériel et certaines des fonctions les plus attrayantes qu’il permet. De la PS5, nous avons beaucoup moins d’informations, mais nous savons que son processeur de 7 nm utilisera l’architecture Zen 2, une carte Radeon Navi avec une prise en charge jusqu’à 8K et une utilisation avec un SSD prometteur.

