La PS5 disposerait d’un matériel propriétaire pour augmenter ses téraflops

Par Rodolfo León

04/01/2020 17:26 pm

Dès que les spécifications techniques des deux consoles ont été révélées, le Playstation 5 a donné quelque chose à parler d’être une console moins puissante que la Xbox Series X, ceci en raison de sa quantité plus faible de téraflops. Cependant, les ingénieurs de Sony ils semblent avoir un as dans leur manche, et pourraient donner l’avantage technique à PS5 à propos de la nouvelle console Microsoft.

Selon des sources exclusives de PushSquare, portail dédié aux actualités de PlayStation, Sony prévoit de lancer un accessoire appelé “terafloppy disks”, une technologie brevetée qui augmentera le nombre de téraflops dans le PS5. Voici un concept de l’apparence de ces unités:

«Les disques térafloppy de Sony sont un ajout propriétaire à la PS5 capable d’augmenter le nombre de téraflops au-delà du matériel principal. Les consommateurs pourront acheter ces disques dans différentes tailles et les insérer dans une fente spécifique. Le plus basique de ces disques augmentera les téraflops de la PS5 de 10,28 à 15,6 “.

Bien sûr, il y aura également des disques de plus grande capacité qui augmenteront encore ce nombre. Selon leur source, ces unités seront disponibles peu de temps après le lancement du PS5 et soi-disant ils feront leurs débuts avec un “prix peu attrayant pour les joueurs”.

Sony surveille attentivement la situation des téraflops depuis un an. Après quoi Microsoft va révéler la puissance de Xbox Series X, Sony décidé d’aller de l’avant avec ce nouveau matériel, qui était secrètement développé par Mark Cerny, architecte principal de la console, et un autre groupe de personnes.

Source: PushSquare

