La PS5 et la Xbox Series X pourraient être retardées par un coronavirus

Bien qu’il soit difficile à accepter, le PlayStation 5 et Xbox Series X devrait être retardé en raison du coronavirus, selon un récent rapport de DFC Intelligence, une firme spécialisée dans les études de marché et l’analyse stratégique de problèmes dans les jeux vidéo et l’industrie du divertissement.

Selon ce rapport, le coronavirus aura sûrement un impact substantiel à court terme sur le lancement des deux consoles, et par conséquent, une ou les deux plates-formes ne seront pas publiées en 2020. Et si c’est le cas, elles pourraient frapper le marché avec un coût beaucoup plus élevé pour nous les consommateurs:

«Le coronavirus est susceptible d’avoir un fort impact à court terme sur le lancement des deux systèmes. Il y a une forte probabilité qu’un ou les deux systèmes ne se lancent pas en 2020. Si les systèmes se lancent, la distribution sera très serrée et le prix de départ pourrait être beaucoup plus élevé que prévu. Actuellement, l’économie est dans un état d’incertitude. Même si la situation s’améliorait dans quelques semaines, la capacité de fabriquer et de lancer un nouveau système de jeu vidéo aurait déjà été sérieusement affectée. »

Microsoft a révélé les spécifications techniques du Xbox Series X ce matin, et si vous voulez les rencontrer, suivez ce lien. D’autre part, Sony reste tranquille avec lui PS5, pour l’instant, nous ne pouvons que spéculer, et jusqu’à présent, c’est tout ce que nous savons sur votre prochaine console.

Via: Bande dessinée

