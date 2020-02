La PS5 et la Xbox Series X seront présentes au TGS 2020

Parlez donc de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, et malgré les rumeurs et les fuites, il y a encore beaucoup d’informations que nous ne connaissons pas sur les nouvelles consoles. Pour notre fortune, il semble y avoir un délai pour la révélation officielle de la PS5 et de la nouvelle Xbox.

La Computer Entertainment Supplier’s Association (CESA) vient de confirmer que dans quelques mois nous en saurons plus sur cette plateforme et ses jeux, car ils seront présents au Tokyo Game Show, où les participants auront l’occasion de voir un peu plus les nouvelles consoles. L’événement de cette année se concentrera sur l’avenir de l’industrie, ce qui implique à la fois le nouveau matériel et la technologie cloud.

“Avec le thème de cette année, l’événement offrira aux gens la possibilité d’essayer les titres les plus récents et de se plonger dans le sentiment d’un avenir passionnant qui approche à grands pas.”

Cette annonce semble impliquer que Pour la date du Tokyo Game Show, nous aurons un aperçu clair de la prochaine étape de Sony et Microsoft dans cette industrie

Tokyo Game Show 2020 aura lieu du 24 au 27 septembre, au centre de congrès Makuhari Messe à Chiba, au Japon. Nous espérons seulement que le coronavirus n’empêche pas la réalisation de l’événement.

Sur des questions connexes, Sony affirme que la présentation de la PS5 ne sera pas retardée. De même, Phil Spencer prévoit de récupérer le marché japonais avec la Xbox Series X.

Via: Wccftech

.