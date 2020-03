“La PS5 sera l’une des consoles les plus révolutionnaires”, dev de The Order: 1886

Au cours de cette semaine, Sony a révélé divers aspects techniques de la PlayStation 5. Bien que la présentation de Mark Cerny, architecte de la PS5, n’ait pas réussi à se connecter avec le grand public, les développeurs de jeux vidéo sont très excités par les fonctionnalités offertes par le nouveau matériel. L’une de ces personnes est Andrea Pessino, CTO de Ready at Dawn, studio responsable de The Order: 1886.

Grâce à Twitter, Pessino a classé la PlayStation 5 comme l’une des consoles les plus révolutionnaires et inspirantes de l’histoire. De plus, il pense que dans un certain temps les joueurs apprécieront tout ce qu’il propose.

Pari: moins d’un an après son lancement, les joueurs apprécieront pleinement que la PlayStation 5 est l’une des consoles de salon les plus révolutionnaires et les plus inspirées jamais conçues, et ils se sentiront idiots d’avoir gaspillé de l’énergie à se disputer autour de «téraflops» et d’autres spécifications tout aussi mal comprises. » .

Pari sur le dollar: dans un an à compter de son lancement, les joueurs apprécieront pleinement que la PlayStation 5 est l’une des consoles de salon les plus révolutionnaires et les plus inspirées jamais conçues, et se sentiront idiots d’avoir dépensé de l’énergie à discuter des “téraflops” et d’autres spécifications similaires mal comprises. ?

– Andrea Pessino (@AndreaPessino) 19 mars 2020

Cette réaction ne devrait pas être une grande surprise, d’autant plus que, Selon Mark Cerny, la PlayStation 5 est en cours de création avec les développeurs à l’esprit. Si vous souhaitez connaître les spécifications techniques de la PS5, vous pouvez le faire ici. Sur des sujets connexes, Gabe Newell, co-fondateur de Valve, n’est pas aussi impressionné par la PS5 et la Xbox Series X.

Via: Andrea Pessino

.