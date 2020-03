La PS5 sera rétrocompatible avec plus de 4 000 jeux PS4

Sony Interactive Entertainment a confirmé que le Playstation 5 Il sera rétrocompatible avec la “grande majorité” des plus de 4 000 jeux que le Playstation 4. Les nouvelles viennent après Mark Cerny révélera que seulement 100 ensembles de PS4 Ils allaient être jouables lors du lancement de la PS5.

Dans une publication du Blog PlayStation, Sony a précisé les points suivants:

Mise à jour rapide sur la compatibilité descendante – Avec tous les jeux incroyables du portefeuille PS4, nous avons déployé des efforts considérables pour permettre à nos fans de jouer leurs titres préférés sur PS5. Nous pensons que la grande majorité des plus de 4000 titres PS4 seront jouables sur PS5.

Nous espérons que les titres rétrocompatibles fonctionneront mieux sur PS5 afin qu’ils puissent profiter d’images plus stables par seconde et d’une résolution potentiellement plus élevée. Nous évaluons actuellement les jeux pour trouver des bugs et modifier le logiciel d’origine. »

Source: Play Station

