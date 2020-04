La PS5 sortira en 2020 mais il sera très difficile de l’acheter

Bien que formellement, la PS5 n’ait pas été officiellement présentée, du moins en termes de ce que nous considérons comme une présentation de style, nous connaissons déjà ses caractéristiques techniques en détail, son contrôle, même sa fenêtre de lancement. Maintenant, comme en fait écho dans Bloomberg, la console Sony ne changera pas vos plans de lancement et il arrivera à la fin de l’année, mais il sera très difficile de se procurer une console.

Selon Bloomberg, le coronavirus ne sera pas l’un des éléments clés pour maintenir une production suffisamment importante pour couvrir toute la demande, mais oui en ce qui concerne la communication et la promotion de la console.

Et c’est que selon des sources proches de la société, citées par les médias nord-américains, Sony limite sa production initiale en partie parce qu’il s’attend à ce que, les difficultés de communication et de promotion de la console auprès de son public, ainsi que les spécifications de la PS5 -qui se traduira par un prix élevé- a un grand impact sur la demande de la console.

Bien que la stratégie de communication soit peu conventionnelle, la liste des spécifications, dépassée sur le papier par son éternel concurrent, et un lancement dont le prix dépasserait la moyenne des consoles de la génération précédente et du nouveau modèle de la Xbox Series X, serait un frein pour inonder le marché avec la PS5, ainsi que la réticence d’un consommateur un peu plus prudent face à la situation économique causée par le coronavirus.

En ce sens, Bloomberg souligne que la PS5 aura entre 499 $ et 549 $ et que certains composants sont rares et chers, ce qui pourrait réduire les bénéfices de l’entreprise sur chaque machine lors du lancement initial, ce qui, avec une campagne de communication atypique sur la situation mondiale, peut amener Sony à vouloir limiter l’offre initiale de la console, afin qu’elle n’ait pas un impact initial aussi significatif sur les comptes.

Pour mettre les choses en perspective, Sony a vendu 7,5 millions de PS3 au cours des deux premiers trimestres de cette console, et les attentes de la société, compte tenu de la situation actuelle et selon Kotaku, sont de fabriquer entre 5 et 6 millions de PS5 au cours de la exercice se terminant le 31 mars 2021.

