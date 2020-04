La quatrième saison de My Hero Academia s’achèvera sur un grand mystère

Par Sebastian Quiroz

Demain, samedi 4 avril 2020, le dernier épisode de la quatrième saison de My Hero Academia sera diffusé via Crunchyroll. Lors de la dernière édition du Weekly Shonen Jump, un bref résumé de cette émission a été révélé, et indique clairement que cette fin pourrait se terminer par un cliffhanger.

Le dernier épisode est intitulé The Beginning, comme le chapitre manga, et il nous présentera la confrontation entre High-End Nomu et Endevor, avec l’aide de Hawks. Cependant, selon le synopsis, un ennemi surprise apparaît au terme de cette confrontation.

Alors que Hawks et Endeavour se disputent sur une équipe, un noumu haut de gamme s’écrase sur la scène! Le noumu haut de gamme a plusieurs caprices formidables. Alors qu’Endeavour mène cette bataille exténuante, quelqu’un vous attend à la fin…! »

WSJ a un résumé pour la finale BNHA S4 de cette semaine “The Beginning”:

– ☆ オ ー ド リ ー Audrey ☆ (@aitaikimochi) 1er avril 2020

Tous ceux qui ont lu le manga sauront exactement qui est la personne dont on parle. Cependant, ceux qui ne regardent que des anime, ils devront attendre une période suffisamment longue pour découvrir l’issue de ce conflit. Bien qu’une cinquième saison de l’anime ait déjà été confirmée, on ne sait pas encore quand elle commencera à être diffusée.

De même, dans les nouvelles liées à My Hero Academia, il a été révélé que Hawks sera le prochain personnage DLC de My Hero One’s Justice 2.

Via: Shonen Jump hebdomadaire

