La quatrième saison de Netflix sur Castlevania est une réalité

27/03/2020 13:31

La série Castlevania de Netflix est devenue l’une des adaptations de jeux vidéo les plus réussies et les plus appréciées du public. De la première saison en 2017 à la production la plus récente en 2020, chacun a réussi à capturer l’essence de la bataille entre le Belmont et Dracula. Maintenant Une quatrième saison des aventures de Trevor, Sypha et Alucard a été confirmée en cours de développement.

Au moyen d’un tweet, Netflix a confirmé que Powerhouse Animation Studios sera à nouveau en charge de cette animation, avec la participation de Warren Ellis dans le script. Malheureusement, aucune date de sortie n’a été fournie.. Bien que compte tenu de l’historique de production de la série, nous pouvons voir une quatrième saison jusqu’à la mi-fin 2021.

En parlant de Castlevania, des rumeurs indiquent que Sony prévoit d’acheter cette propriété, aux côtés de Metal Gear et Silent Hill. De même, vous pouvez désormais jouer à Symphony of the Night depuis votre appareil mobile.

