La RAM Xbox Series X permet des transitions immédiates et de meilleures performances, selon le développeur

Les créateurs de Gigantosaurus The Game sont impressionnés par la nouvelle technologie Xbox.

Après avoir pris connaissance des spécifications techniques de la Xbox Series X, une grande partie de la communauté des développeurs a été surprise par la puissance de son matériel. Lanouvelle génération de consoles, qui viennent avec les séries X et PS5, prennent la voie du développement de jeux vidéo à la limite et nous offrent des expériences totalement nouvelles et uniques.

L’un des derniers à commenter la nouvelle proposition de Microsoft estTerry Malham, PDG principal deSphère sauvage. Cette étude est en charge du développement de Gigantosaurus The Game, un jeu vidéo pour enfants à base de dinosaures qui a été lancé sur le marché le 27 mars.

Dans une interview pour le portail de nouvelles GamingBolt, Malham a commenté la16 Go de RAM GDDR6Présentation de la Xbox Series X et comment conduire à travers divers aspects du jeu de nouvelle génération, des performances aux transitions entre les scènes.

Il s’agit d’une mémoire plus rapide que le matériel de la génération précédente.“C’est une mémoire plus rapide que le matériel de la génération précédente”, a commencé Malham. “Il contribue à la performance globale du jeu. Tout aussi important ici est la quantité de RAM, 16 Go. De nombreux jeux pourraient tenir entièrement en mémoire, permettant des transitions instantanées.” Cela se fera grâce à la13 Go que la Xbox Series X aura exclusivement dédiés à l’exécution de jeux, permettant une plus grande fluidité et performance dans tous les aspects possibles.

La nouvelle génération de consoles est-elle correctement promue? Notre partenaireMario GmezIl nous en a parlé dans un article d’opinion sur la Xbox Series X et la PS5. Depuis que les deux consoles ont exposé leurs caractéristiques, le débat sur le matériel a été l’un des sujets les plus commentés de la communauté des joueurs.

Un autre problème qui inquiète encore les futurs acheteurs est le prix de ces appareils puissants. DansJeux 3DNous vous avons invité à mettre un prix sur PS5 et Xbox Series X, jetez un œil aux prévisions de la communauté, allons-nous faire les choses?

