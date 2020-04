La réaction de l’acteur de Final Fantasy 7 Remake à entendre leur propre performance est extrêmement saine

Briana White donne la parole à Aerith Gainsborough dans Final Fantasy VII Remake, aidant à étoffer un personnage que les fans ont ressenti depuis le jeu original sorti en 1997. White, qui diffuse des jeux sous le nom de The Strange Rebel, s’est récemment diffusée en jouant à travers le jeu pour la première fois, et capturé sa réaction à la première apparition d’Aerith.

Incroyablement, c’est la première performance de White dans un jeu, et entendre sa propre voix dans le jeu pour la première fois est clairement une expérience émotionnelle pour elle. Si vous êtes un fan de Final Fantasy qui a déchiré la première fois que le thème d’Aerith a été lancé, gardez les tissus en veille.

Je n’étais pas préparé pour ce moment. Entendre ma voix off travailler pour la première fois dans le produit fini … Pure magie.

(avertissement de spoiler léger) # FF7R pic.twitter.com/ECelqkicqQ

– TheStrangeRebel (@TheStrangeRebel) 14 avril 2020

White, qui a continué à diffuser le sens du jeu, a qualifié le moment de «pure magie». Dans le clip, elle rit et pleure à travers la scène.

C’est charmant, tout comme le jeu lui-même, qui a gagné un GameSpot 10/10 extrêmement rare. Le critique Tamoor Hussain était un grand fan de la vision du jeu sur le personnage: “Aerith, la fille de fleur dont l’histoire se croise de manière inattendue avec Cloud, est au-delà d’une présence édifiante. Les plaisanteries entre elle et Cloud sont douces et drôles à partir du moment où vous la rencontrez et sont sans cérémonie rédigés pour devenir son garde du corps. “

Le personnage a déjà été joué par Mena Suvari dans Final Fantasy VII: Advent Children, qui est actuellement gratuit à diffuser sur Crackle.

