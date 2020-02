La réinitialisation du classement des joueurs fait peur aux fans après la mise à jour 1.15 pour PS4 et Xbox One – HITC

Activision

Certains fans de Call Of Duty Modern Warfare ont signalé des craintes de réinitialisation du classement des joueurs après la mise à jour 1.15 de la saison 2.

Call Of Duty Modern Warfare Season 2 a reçu la mise à jour 1.15 sur PlayStation 4 et Xbox One. Cette mise à jour a à la fois amélioré et nerfé un tas d’armes, mais elle a également effrayé les joueurs en leur faisant craindre que leurs rangs de joueurs n’aient été réinitialisés.

La plupart des joueurs de Call Of Duty Modern Warfare attendent toujours l’arrivée du très attendu mode Battle Royale, Warzone. À l’heure actuelle, les derniers potins concernant son lancement l’ont fixé au mois de mars.

Alors que nous et tout le monde ne pouvons absolument pas attendre pour jouer au mode Battle Royale très attendu, certains fans sont inquiets que leur classement de joueur ait été réinitialisé après la mise à jour qui est arrivée le 25 février.

Mise à jour 1.15 de Call Of Duty Modern Warfare

Les joueurs PS4 et Xbox One ont pu télécharger et installer la mise à jour 1.15 de Call Of Duty Modern Warfare hier.

Ce patch plutôt plus grand a ajouté Bazaar à Gunfight, ainsi qu’un nouveau mode d’infection nommé Giant Infection.

En plus de ce qui précède, des tireurs d’élite 3v3 sur Rust ont également été mis en œuvre avec Shoot House dans une liste de lecture existante avec Shipment et Rust 24/7 – Dirty Old House Boat.

La mise à jour a également fourni une multitude de correctifs pour des problèmes tels que les exploits de carte et les balises de régiment. Vous pouvez consulter l’intégralité des notes de mise à jour 1.15 sur le site Web d’Infinity Ward.

Le joueur de Call Of Duty Modern Warfare réinitialise son rang

Certains joueurs de Call Of Duty Modern Warfare ont été effrayés par le fait que leur rang de joueur semble avoir été réinitialisé après l’arrivée de la mise à jour 1.15.

Cependant, à en juger par les commentaires faits sur Reddit et d’autres plates-formes, ces réinitialisations de classement des joueurs semblent – heureusement – n’être rien de plus que de fausses alarmes.

Par un utilisateur nommé nigatelo67, ils avaient téléchargé la mise à jour Modern Warfare uniquement pour voir leur rang de joueur passer de 56 à 1.

Certains utilisateurs ont commenté le message en disant que la même chose leur était arrivée, mais que leur rang était revenu à la normale après un match ou lors du passage au menu.

En janvier, de nombreux joueurs de Modern Warfare ont envoyé un message terrifiant disant que leurs données étaient corrompues et qu’ils devaient réinitialiser leurs rangs pour continuer.

Bien que certains joueurs le signalent à nouveau après la mise à jour 1.15 de la saison 2, la plupart semblent convenir que le fait d’appuyer sur Continuer n’entraîne rien de mal.

Cela étant dit, l’apparence du message est naturellement terrifiante.

Dans d’autres nouvelles, Overwatch: Ashe Mardi Gras Twitch tombe et défis – comment obtenir la peau et les sprays