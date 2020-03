La remasterisation du Blade Runner classique aura une édition physique limitée sur PS4 et Nintendo Switch

Limited Run Games a écouté les fans qui peuvent avoir la version mise à jour du jeu de manière tangible.

Le style cyberpunk, futuriste et dystopique est à la mode. Si tous les regards sont tournés vers le jeu vidéo éponymeCD ProkektIl y en a d’autres qui continuent de se souvenir des classiques et souhaitent qu’ils s’adaptent au présent. C’est le cas de l’aventure graphique deBlade Runner, lancé en 1997, qui a séduit de nombreux joueurs en son temps et qui revient complètement remasterisé.

DepuisJeux à tirage limitéUne édition physique limitée a été annoncée pour la PlayStation 4 et la Nintendo Switch, quipeut être acheté en magasinde tout le monde. Bien que le titre arrivera également pour Xbox One et PC, il ne le fera pas de la même manière. Le lancement répond à la demande de certains utilisateurs collectionneurs ou avec la préférence d’avoir le jeu entre leurs mains.

Blade Runner et Fahrenheit, deux classiques des aventures graphiques, reviennent au présentBlade Runner: Enhanced Edition arrive dans les magasins et sur Steam en 2020, tout comme un autre classique de l’aventure graphique remasterisé,Fahrenheit Indigo Prophecy, uniquement confirmé pour PlayStation 4. Cemettre à jour de grands titres du passéCela pourrait être répété, car la demande existe et certaines consoles telles que la PlayStation 5 ont déjà annoncé qu’elles ne seraient rétrocompatibles qu’avec leur génération précédente.

Le titre de Westwood Studios sera mis à jour via leMoteur de jeu KEXsoulevées par l’entreprise. Les modèles des personnages seront renouvelés, ainsi que les cinématiques et animations qui aurontune résolution d’écran bien meilleurepour ces temps. Ce processus a entraîné la perte du code source d’origine, mais depuis l’étude, ils sont convaincus que ce sera un succès.

