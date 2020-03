La réunion des amis souffre d’un retard dû à COVID-19

La réunion des Amis est l’un des événements télévisés les plus attendus par le public, mais il semble que les fans de cette émission devront attendre un peu plus longtemps. Comme mesure préventive du coronavirus, La production de ce spécial HBO Max a été retardée.

Il était initialement prévu d’enregistrer cette émission spéciale en mars, cependant, En raison du danger posé par le virus COVID-19, la production reprendra jusqu’au minimum mai, selon les informations du Hollywood Reporter. Le retard survient au milieu de protocoles de «distanciation sociale» qui obligent les gens à ne pas se réunir en groupe de plus de 50 ans. THR mentionne que la plupart des productions télévisuelles et cinématographiques ont des «centaines» de personnes la fois

Un autre défi présenté par cette réunion est l’agenda des six principaux acteurs. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc et David Schwimmer sont également liés à des projets. Télévision et films en développement, dont certains ont été retardés en raison du virus, ce projet pourrait donc être sérieusement retardé.

La spéciale des Amis n’est pas une nouvelle série scénarisée comme le spectacle original, mais une réunion unique, avec un format qui, pour le moment, n’est pas clair, et on ne sait pas non plus si les acteurs seront dans le personnage, ou s’ils se souviendront de leur travail dans la série.

Via: The Hollywood Reporter

