La révélation de GTA VI arrive-t-elle? Rockstar met à jour son site Web

Rumeurs sur Grand Theft Auto VI Ils ne s’arrêtent pas, et comme toujours, vous devez prendre les informations avec réserve. On suppose maintenant que la révélation de GTA VI Il aura lieu aujourd’hui, le 25 mars. Jeux Rockstar et Take-Two Ils ont ajouté de l’huile sur le feu en apportant des modifications au site officiel du jeu.

Auparavant, entrez dans le site GTAVI.com vous a amené à la page de Jeux Rockstar et les serveurs de domaine étaient situés dans Allemagne. Maintenant, après une mise à jour, les serveurs sont passés à New York, similaire à d’autres domaines de Rockstaret la page ne vous amène plus sur le site de la société.

Concernant la date de l’annonce, plusieurs utilisateurs de Reddit et 4chan ils soulignent que la révélation pourrait avoir lieu aujourd’hui. Ces portails ne sont pas toujours la source d’informations la plus fiable, mais lorsque plusieurs personnes commencent à corroborer les mêmes informations, cela est sans aucun doute frappant.

Via: ScreenRant

.