La révision tant attendue de Ghost Recon Breakpoint a été retardée à la dernière minute

Les joueurs de Ghost Recon Breakpoint ne peuvent tout simplement pas faire une pause.

Le jeu était censé faire l’objet d’une refonte massive du «mode immersif» ce mois-ci pour résoudre un certain nombre de problèmes que les joueurs ont rencontrés avec Breakpoint depuis son lancement l’automne dernier. À peine quelques jours avant la fin du mois de février, Ubisoft a annoncé que la mise à jour n’arriverait qu’au printemps.

“La complexité de l’intégration de ce nouveau mode s’est avérée être un défi et nous voulons nous assurer que l’expérience sera excellente lors de sa sortie”, a écrit l’équipe de développement dans un article de blog. “Le mode immersif sortira toujours ce printemps, nous partagerons un timing plus ferme dès que possible.”

Les joueurs ne savent toujours pas grand-chose de ce que comprendra le mode immersif, mais Ubisoft en parle depuis la fin octobre lorsqu’il a présenté ses plans pour améliorer le jeu après son échec à répondre aux attentes des ventes et sa mauvaise réception parmi les fans. «Conformément à cette vision et aux commentaires que nous avons reçus, nous travaillons sur une version plus radicale et immersive de Ghost Recon Breakpoint», a écrit l’équipe de développement. “Nous voulons également vous permettre d’adapter votre expérience à la façon dont vous voulez profiter du jeu, car la liberté de choix a toujours fait partie de l’ADN de Ghost Recon.”

Breakpoint a reçu des mises à jour corrigeant certains problèmes du jeu ainsi que de nouveaux contenus entre-temps, mais le mode immersif est ce sur quoi les joueurs ont vraiment misé. Selon Ubisoft, ils en apprendront enfin davantage sur la composition réelle du 5 mars.

