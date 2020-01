La révolution sera télégramme

Fine ArtFine ArtFine Art est une célébration du travail des artistes du jeu vidéo, présentant le meilleur de leurs portefeuilles professionnels et personnels. Si vous êtes dans l’entreprise et que vous souhaitez partager des œuvres d’art, contactez-nous! PrevNextView All

Simon Gocal est un artiste de Massive, le studio derrière des jeux comme The Division et World In Conflict.

Vous pouvez voir plus de choses de Simon sur sa page ArtStation.

Publicité

Publicité

Publicité

Publicité

Publicité

Publicité

Publicité

.