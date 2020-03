La revue de la plate-forme: le thriller de science-fiction dystopique de Netflix semble très réel

La satire de science-fiction dystopique espagnole The Platform a été définie pour une version de Netflix pendant un certain temps. Le géant du streaming a acheté les droits de distribution lorsque le film a été présenté en avant-première aux États-Unis au Fantastic Fest en septembre 2019, et le plan était toujours de le publier en 2020. Mais à ce stade, personne n’aurait pu prédire à quel point la sortie d’un film était horriblement appropriée. où l’isolement et la pénurie alimentaire jouent un rôle clé dans l’intrigue serait en mars 2020.

Comme la plupart des meilleurs films de science-fiction dystopiques – de Planet of the Apes à Escape from New York – The Platform prend la vie moderne à un extrême effrayant. À un certain moment dans l’avenir, les prisonniers sont placés dans une construction étroite semblable à un gratte-ciel composée de centaines de niveaux, connue des détenus sous le nom de fosse. Chaque niveau est occupé par deux personnes, avec un espace au centre à travers lequel passe quotidiennement une grande plateforme. Au début de chaque journée, la plate-forme est remplie d’une incroyable gamme de nourriture – lentement, elle descend à travers la fosse, donnant aux habitants à chaque étape quelques minutes pour saisir ce qu’ils peuvent. Plus la plate-forme descend, moins il y aura de nourriture pour ceux des niveaux inférieurs. Chaque duo de détenus commence chaque mois au hasard assigné à un nouveau niveau – il pourrait être l’un des niveaux supérieurs, où la nourriture est abondante, ou en dessous avec seulement quelques restes.

La plateforme n’est pas un film subtil et ses influences sont évidentes. Le cube culte de science-fiction de 1997 est une comparaison évidente, avec ses protagonistes pris au piège dans une pièce dans un mystérieux bâtiment futuriste, tout comme Snowpiercer, avec son approche inventive des classes et des divisions sociales. The Exterminating Angel du réalisateur espagnol surréaliste Luis Buñuel en est un autre; ce classique de 1962 se concentre sur un groupe de convives de la classe supérieure qui trouvent qu’ils ne peuvent pas quitter la pièce et descendre dans un état primitif. Et il y a aussi des nuances d’écrivains révolutionnaires JG Ballard et Samuel Beckett, et leurs visions dystopiques sombres et leur comédie absurde respectivement.

Heureusement, le film est bien plus que la somme de ses influences. Il se concentre sur un homme moyen nommé Goreng, qui contrairement à la plupart des autres détenus criminels, s’est volontairement soumis à la fosse – ou au “Centre d’autogestion vertical”, pour donner à la structure son nom officiel. Nous voyons Goreng s’inscrire au processus avec un beaurocrate insensé – l’accord est que s’il reste huit mois, il obtiendra une qualification académique importante. C’est une décision intelligente des écrivains David Desola et Pedro Rivero et du réalisateur Galder Gaztelu-Urrutia, car si les autres personnages que Goreng rencontre sont, à leur tour, drôles, effrayants, étranges et tristes, aucun d’entre eux n’est – sans surprise – en particulier sympathique.

Plus Goreng reste longtemps dans la fosse – parfois près du sommet, d’autres fois vers le bas – plus il se rend compte qu’il y a une chance pour tout le monde. «Mangez votre part et préparez-en deux similaires pour le niveau suivant» devient son mantra – si tout le monde prend juste assez de nourriture pour lui-même, il y en aura assez pour tout le monde. Mais ce n’est pas ainsi que les humains désespérés travaillent, et bientôt il commence à élaborer un plan pour fermer l’ensemble du système.

La première partie du film se concentre sur le temps passé par Goreng avec Trimagasi, un homme âgé avec une affection particulière pour son couteau, avec qui il développe une amitié improbable. Le film adopte un ton intensément et humoristique sombre dès le début, et une grande partie de l’interaction de Goreng et Trimagasi est très drôle. Jusqu’à ce que tout se dirige vers un endroit très désagréable, bien sûr. En fin de compte, tout le monde s’intéresse vraiment à leur propre survie et lorsque les gens ont faim, ils sont conduits à un comportement désespéré. Soyez donc prévenu, la Plateforme est parfois autant un film d’horreur exténuant qu’un thriller de science-fiction ou une comédie noire, avec des moments profondément troublants.

Contrairement à de nombreux films qui utilisent (ou réutilisent) un seul paramètre, The Platform ne se sent jamais trop théâtral ou contraint par un manque de budget. La conception brillante de la production d’Azegiñe Urigoitia et la direction inventive de Gaztelu-Urrutia créent un environnement autonome claustrophobe et crédible qui s’étend sur des milliers de pieds dans les deux sens. Les téléspectateurs qui s’attendent à en savoir plus sur le monde au-delà de la fosse pourraient être déçus – ce n’est pas Westworld. L’accent est mis uniquement sur les pauvres qui doivent exister dans cette situation épouvantable et sur la façon dont la nature humaine réagit aux circonstances les plus extrêmes.

Bien que le film ne soit jamais ennuyeux, celui de Gaztelu-Urrutia pousse le concept à ses limites – après 90 minutes, vous serez aussi désespéré de quitter la fosse que ses habitants. Mais c’est vraiment le point, et c’est impressionnant de savoir comment il jongle avec l’humour, le sang-froid, les sensations fortes et les commentaires sociaux sans laisser aucun aspect submerger l’autre. Ce pourrait être le meilleur moment ou le pire moment pour regarder un film comme The Platform, mais si vous vous aventurez dans la fosse, c’est un voyage que vous n’oublierez pas rapidement.