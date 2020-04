La revue de l’événement principal de Netflix / WWE: c’est comme Mike avec les lutteurs

Le partenariat entre la WWE et Netflix apporte du contenu intrigant au service de streaming en avril. Déjà, The Big Show Show – une sitcom d’une demi-heure avec le géant de la lutte – a été créée. Maintenant, le premier film original Netflix des studios WWE fait ses débuts.

Le Main Event met en vedette Seth Carr (Black Panther) dans le rôle de Leo Thompson, un garçon de onze ans qui trouve un masque de catch magique qui lui confère des pouvoirs spéciaux et le prépare à devenir une superstar de la WWE. Imaginez la comédie familiale de 2002 Comme Mike, mais au lieu de vieilles chaussures et de basketteurs, c’est un masque de luchador malodorant et des lutteurs de la WWE.

WWE Studios a un record inégal avec ses sorties de films, y compris une longue liste de films directement sur DVD et quelques bombes au box-office. Il y a cependant quelques points lumineux. En 2019, Fighting with My Family a raconté l’histoire réelle de la superstar de la WWE Paige et a été un succès critique.

Maintenant, avec The Main Event, WWE Studios a une comédie familiale disponible pour diffuser sur Netflix à un moment où un large public reste à la maison pour faire exactement cela. Le film, qui met en vedette un casting très drôle et plus d’une poignée de lutteurs de la WWE, est meilleur que ce à quoi vous pourriez vous attendre. Oui, l’humour est enfantin et l’histoire est émotionnelle et pleine de cœur de nombreuses manières que de nombreux fans plus âgés de la WWE peuvent ne pas apprécier. Pourtant, The Main Event réussit dans sa mission de créer un film divertissant que toute la famille peut regarder.

L’histoire est incroyablement simple et prévisible. Leo, un petit enfant qui se retrouve souvent à la cible de brutes, trouve un masque magique, le rendant anormalement fort et imperméable à la douleur. Il utilise ce masque non seulement pour impressionner une fille qu’il aime, mais pour s’inscrire à une compétition de lutte professionnelle avec un contrat WWE NXT en jeu. Il convient de noter que dans le monde de ce film, les matchs de catch ne sont pas chorégraphiés, scénarisés ou prédéterminés. Ils sont présentés comme de véritables compétitions sportives.

Si vous vous demandez pourquoi la WWE permettrait à un enfant de participer à des matchs de lutte contre des adultes ou comment les parents de Leo ne comprennent pas ce qui se passe ou pourquoi plus de gens ne sont pas époustouflés en apprenant que la magie est réelle, vous pensez déjà à propos de ce film trop dur. Le Main Event est une histoire fantastique, remplie de beaucoup de choses qui n’auraient pas de sens en réalité. Après tout, alors que la star de Smackdown Otis fait beaucoup de choses stupides sur le ring, il n’a jamais terminé un adversaire avec un pet massif. Dans ce film, cependant, faire passer le gaz sur votre adversaire est un jeu équitable et devrait faire rire les plus jeunes.

Otis est l’une des nombreuses superstars de la WWE qui apparaissent tout au long du film, certaines en tant que personnages de lutte normaux, tandis que d’autres endossent de nouveaux rôles. Vous reconnaîtrez notamment The Miz, Kofi Kingston, Corey Graves, Sheamus et Renee Young – qui brille alors qu’elle prend un ton nettement plus morbide que ses commentaires habituels à la WWE. Elle est convaincue que quelqu’un va mourir pendant la compétition, et sa fascination dérange Graves dans l’un des échanges les plus drôles du film.

La vedette du casting de la WWE, cependant, est le lutteur NXT Keith Lee. Dans le film, il incarne Smooth Operator, l’un des adversaires de Leo dans la compétition. Le Main Event donne à Lee beaucoup plus de dialogue qu’il n’en a jamais eu sur WWE TV, et cela lui permet de voler la vedette, qu’il donne à Leo un discours d’encouragement ou qu’il chante à travers des promos de lutte – Saviez-vous que Keith Lee a la voix de un ange? Fait le maintenant.

En ce qui concerne le casting non-catch, Carr et ses collègues jeunes acteurs jouent bien leur rôle. Carr, en particulier, est très crédible en tant que superfan de la WWE qui vit son rêve devenu réalité. Les adultes, quant à eux, apportent beaucoup de comédie sur la table. Adam Pally (Happy Endings) et Tichina Arnold (The Neighbourhood) jouent respectivement le père et la grand-mère de Leo, tandis que Ken Marino (Black Monday) joue le manager de la plus grande menace de Leo dans la compétition.

Bien qu’il se déroule dans le contexte de la WWE, The Main Event est finalement l’histoire de Leo à la recherche de sa propre confiance en soi, avec ou sans masque. C’est une histoire de maturité idiote et familiale qui ne tente pas de redéfinir le genre. Honnêtement, c’est une histoire que vous avez déjà vue, et beaucoup d’humour peut être trop juvénile pour de nombreux fans plus âgés de la WWE. Cependant, c’est une histoire relatable, même avec toute la pompe qui accompagne la lutte professionnelle. Et étant donné que vous pourriez avoir besoin de films pour distraire les enfants de votre vie en ce moment, cela arrive au bon moment.