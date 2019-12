La revue The Witcher de Netflix – Hors service

Il y avait beaucoup de brouhaha sur le casting de Superman en tant que Witcher Geralt, mais Henry Cavill n'est pas le problème avec la série Witcher de Netflix. En fait, Cavill est génial – il grogne et grogne comme le Geralt que les fans connaissent des jeux Witcher, et l'acteur pousse et pirouette pendant les scènes d'action tout comme l'auteur Andrzej Sapkowski l'a décrit à l'origine dans les livres.

Les problèmes du Witcher sont beaucoup plus profonds que ceux de tout casting discutable. Ils sont dans les os de la série, sa structure de base et la façon dont elle communique les informations aux téléspectateurs – ou, plus précisément, non.

Il est impossible de dire comment The Witcher est si fondamentalement défectueux sans révéler des informations que certains téléspectateurs pourraient considérer comme des spoilers, alors soyez averti – à partir de maintenant, c'est ce que nous allons faire.

Comme le savent tous ceux qui ont joué aux jeux ou lu les livres, The Witcher concerne les aventures de Geralt de Rivia, un mercenaire tueur de monstres avec des capacités spéciales qui lui sont accordées via une formation approfondie, des procédures magiques et une connaissance approfondie des potions et des élixirs. Son destin est lié à ceux de Ciri, une jeune princesse sans royaume, et de Yennefer, une belle et puissante sorcière avec laquelle Geralt a une relation complexe.

Les défauts fondamentaux et non corrigibles du sorceleur ont leurs racines dans la façon dont cette histoire a été racontée à l'origine. The Last Wish – considéré comme le premier "livre" de la saga Witcher – est en fait une série d'histoires peu reliées. Le livre 2, Sword of Destiny, est le même. Toutes les histoires des deux sont entièrement racontées du point de vue de Geralt de Rivia; Yennefer et Ciri sont importants dans plusieurs de ces contes, mais ils sont aussi indéniablement des personnages secondaires. Lorsque la showrunner Lauren Schmidt Hissrich a décidé de baser l'émission Netflix principalement sur ces deux premiers livres, mais aussi d'essayer de faire de Geralt, Yennefer et Ciri des co-protagonistes égaux, elle s'est créée un problème sans solution facile. Et la solution qu'elle a trouvée n'est même pas près de fonctionner.

The Witcher tente de tisser de manière transparente la toute nouvelle trame de fond de Yennefer et les origines existantes (bien que remixées) de Ciri dans les histoires qui ne comportaient à l'origine que Geralt. Cela fait de la série un gâchis presque incompréhensible dans lequel il est souvent pratiquement impossible de dire quand dans l'histoire plus grande chaque intrigue disparate se déroule, quels personnages sont vivants ou morts dans une scène donnée, et ce que l'histoire de chaque personnage a à voir avec tout des autres.

Dans un épisode donné, des scènes qui se déroulent à des décennies d'intervalle et sont complètement déconnectées les unes des autres peuvent néanmoins être éditées ensemble comme si elles étaient en quelque sorte liées. Les événements majeurs qui se déroulent dans l'épisode 1 – y compris une bataille et plusieurs décès de personnages – se déroulent littéralement à nouveau dans des épisodes ultérieurs, sous des perspectives légèrement différentes, sans que la série ne communique clairement que l'histoire d'un personnage a été définie dans la préparation de cette guerre, tandis qu'une autre a eu lieu au lendemain de la bataille. Les personnages décédés dans un épisode réapparaîtront parfaitement vifs plus tard, tandis qu'un personnage apparaît comme un enfant à l'arrière-plan d'une scène, tout en se présentant comme un adulte dans un scénario différent au cours du même épisode. Et le spectacle ne donne à aucun moment une indication directe qu'il saute dans le temps non seulement d'un épisode à l'autre, mais même d'une scène à l'autre.

Le résultat est désespérément déroutant, même si vous avez lu les histoires courtes originales et / ou les romans qui ont suivi. Il est tout simplement trop difficile d'analyser ce qui se passe lorsque le spectacle oscille constamment entre des scènes qui se déroulent à des décennies d'intervalle sans cartes de titre ou autres marqueurs pour indiquer où ou quand quelque chose se passe. Chaque fois que vous commencez un nouvel épisode, vous avez l'impression d'en avoir accidentellement sauté un entre les deux, et la série refuse activement de mettre tout en œuvre pour vous rattraper, car elle suppose de manière déraisonnable que vous consacrerez une quantité excessive de travail à la suite.

Le problème est qu'il n'y a que très peu de raisons de s'investir suffisamment pour tenter de donner un sens à l'ensemble. Depuis le saut, dans le tout premier épisode, les personnages crient constamment à Geralt à propos de "destin" ceci et "destin" cela, ce qui n'est pas aussi intéressant en 2019 qu'il aurait pu l'être dans les années 1980 lorsque les histoires ont été initialement publiées. Même si vous aimez les histoires et les livres originaux, ils sont remixés et modifiés ici au point qu'ils n'ont souvent plus de sens. Par exemple, le célèbre combat de Geralt sur le marché de Blaviken est totalement dépourvu du contexte qui lui a donné du poids dans l'histoire "The Lesser Evil", tandis qu'un changement majeur dans le scénario de Ciri rend son éventuelle intersection avec Geralt borderline absurde. L'émission tente de garder ces moments clés et d'autres intacts tout en changeant les principaux points de l'intrigue autour d'eux, avec des résultats désastreux.

À d'autres moments, The Witcher est désespérément alambiqué même sans tenir compte des multiples chronologies distinctes. Le spectacle invente une trame de fond lourde pour Yennefer basée sur quelques lignes dans les histoires originales sur Geralt suggérant qu'elle avait l'habitude d'être bossue avant de se transformer en une belle sorcière. L'actrice Anya Chalotra fait un travail vraiment formidable incarnant le personnage à travers toutes les phases de sa vie, mais grâce à une écriture inadéquate et à un montage de mauvaise qualité, l'histoire de Yenn regorge de moments déconcertants.

Le spectacle saisit cette occasion pour étoffer plusieurs personnages secondaires mieux que les livres, comme les sorciers Istredd, Fringilla, Stregobor et Tissaia, mais il invente également ses propres règles sur le fonctionnement de la magie, puis enfreint constamment ces règles. Des événements magiques comme l'ouverture de portails et la téléportation de personnages se produisent au hasard ou simplement chaque fois que l'intrigue l'exige, souvent sans aucune explication sur ce qui se passe exactement. Il y a un moment dans l'intrigue de Yenn qui est tellement irrationnel et stupéfiant qu'il éclipse plusieurs épisodes entiers, et quand la série revisite le moment plus tard, elle n'explique toujours pas de manière satisfaisante comment elle aurait pu se produire. Le dialogue rigide et souvent cryptique du spectacle n'aide que rarement (je ne sais toujours pas ce que "la meilleure chose qu'une fleur peut faire est de mourir" est censée signifier).

Côté production, The Witcher est à la hauteur des attentes. L'émission présente plusieurs batailles qui ont été discutées dans les livres, mais jamais décrites, et elles sont suffisamment vastes et impressionnantes. Idem pour les effets – les combats de monstres de Geralt ont fière allure, en particulier le Striga, et les effets magiques allant des jardins illusoires aux boules de feu massives semblent avoir pu être tirés de Game of Thrones. En plus de Cavill, Chalotra et l'actrice de Ciri Freya Allan faisant de merveilleux travaux incarnant leurs personnages, The Witcher est rempli de personnages secondaires bien moulés, de Jodhi May en tant que reine Calanthe à Mahesh Jadu en tant que Vilgefortz. Joey Batey mérite des éloges particuliers pour sa représentation de Jaskier, que les fans des jeux Witcher ou des livres traduits connaissent sous le nom de Pissenlit. Batey's Jaskier est charismatique, talentueux (l'acteur joue vraiment du luth) et plein de vie. Il illumine chaque scène dans laquelle il se trouve, offrant le contraste parfait avec Geralt sans joie de Cavill – comme il se doit.

Mais au final, The Witcher de Netflix est tout simplement cassé. Comme les histoires originales, cela commence dans les médias pour Geralt de Rivia, donc les fans de jeux espérant en savoir plus sur le sorceleur lui-même ne trouveront pas d'histoire d'origine ici. Et en essayant et en échouant complètement à entasser des histoires nouvelles et remixées pour Yennefer et Ciri sans essayer de placer chaque intrigue dans l'histoire plus grande, The Witcher s'effondre complètement. Les fans de jeux qui n'ont pas lu les livres seront complètement confus et les lecteurs de livres se gratteront la tête tout aussi souvent. Si vous êtes entièrement dévoué au monde de The Witcher, vous apprécierez certainement l'esthétique et les personnages familiers, mais au-delà, cette série est difficile à recommander.